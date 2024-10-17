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Після вигнання: у мережу потрапила інформація про купівлю Меган і Гаррі нового будинку

Олена Кюпелі
17 жовтня 2024, 14:25оновлено 18 жовтня, 02:42
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Принц Гаррі та Меган Маркл придбали новий будинок для відпочинку.
Принц Гаррі, Меган Маркл
принц Гаррі, Меган Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Королівські вигнанці - принц Гаррі та Меган Маркл обзавелися новою нерухомістю.

Як повідомляє таблоїд Page Six, принц Гаррі і Меган Маркл придбали новий будинок для відпочинку в Європі після того, як король Карл III вигнав їх з котеджу Фрогмор.

Видання також повідомило, що королівське подружжя придбало будинок десь у Португалії, де родичі Гаррі - принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк - також володіють маєтком для відпочинку на північ від Лісабона.

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Видання припускає, що це фінансове вкладення пари дасть змогу Меган Маркл, громадянці США, відвідувати 26 країн Шенгенської угоди в Європі, включно з Італією, Іспанією та Грецією, без обмежень.

Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія.

Купівля власного житла сталася за рік після того, як король Великої Британії Чарльз виселив їх із котеджу Фрогмор у Віндзорі, після того, як його молодший син Гаррі залишив королівську сім'ю 2020 року.

У той час інсайдер повідомив US Sun, що 75-річний король почав процес виселення в січні 2023 року, за день до того, як Гаррі випустив свої сенсаційні мемуари "Запасний", які містили скандальні висловлювання щодо королівської сім'ї.

"Це виселення, безумовно, означає кінець перебування Гаррі та Меган у Великій Британії", - сказало джерело.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, нещодавно Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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