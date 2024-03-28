Він у мене не питав: співачка Alyosha прокоментувала рішення чоловіка служити в армії

Період, коли її чоловік служив у ЗСУ, позначився на його психічному стані.

https://glavred.net/stars/n-u-menya-ne-sprashival-pevica-alyosha-prokommentirovala-ego-reshenie-sluzhit-v-armii-10553828.html Посилання скопійоване

Олена Тополя розповіла про свого чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Alyosha, яка тепер творить під псевдонімом Олена Тополя, розповіла про те, як її чоловік Тарас Тополя прийняв рішення йти служити до ЗСУ.

Як розповіла вона виданню Viva, вона пишається своїм чоловіком і його рішенням. "Я б не зрозуміла його, будь навпаки. "Поради він у мене не питав, це для нас обох однаково важливо - захищати свою рідну домівку і свою сім'ю. Ми з дітьми щодня молилися. Я, своєю чергою, не допускала поганих думок, бо Всесвіт чує все", - розповідає вона.

Співачка також розповідає, що період, коли її чоловік служив у ЗСУ, позначився на його психічному стані. "Цей період відбивається насамперед на психічному стані, а потім уже на стосунках. Дах їхав, що тут сказати. Зараз, на щастя, все добре, ми вдома. Серце на місце стало", - розповідає співачка.

відео дня

Хто такий Тарас Тополя? Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

Нагадаємо, раніше Альоша розповіла про те, як вона прожила півтора року з дітьми в США. Альоша також зазначила, що повторювати такі експерименти над своєю сім'єю не має наміру: вона не хотіла виїжджати тоді, а зараз лише переконалися, що для їхньої з чоловіком пари розлука - не вихід.

Раніше також Тополя зізнався, що не володіє тими особистісними якостями, які могли б йому зберігати холодний розум на війні. Проте на запитання про те, чи готовий він повернутися туди, у співака лише одна рішуча і категорична відповідь.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред