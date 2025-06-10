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"Особливо боляче за дітей": як знаменитості ховалися під час обстрілу Києва

Еліна Чигис
10 червня 2025, 10:03оновлено 10 червня, 10:33
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Знаменитості не змогли промовчати після страшної ночі.
Григорій Рештник із сім'єю
Масована атака 10 червня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетник, t.me, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

  • Росія обстріляла українські міста
  • Що сказали українські знаменитості

У ніч на 10 червня в Києві та Одесі прогриміли потужні вибухи. Країна-терорист Росія запустила по мирних українських містах 7 ракет і 315 дронів, є жертви.

Українські знаменитості показали, як вони провели цю страшну ніч в укриттях і висловилися про чергову атаку.

відео дня

Надя Дорофєєва

Співачка у своїх соцмережах показала наслідки удару по столиці, а також поділилася, як вона почувається.

"Ніч в укритті. Діти перелякані. Голова розколюється. Дихати на вулиці неможливо. Дуже страшна ніч. Ненавиджу", - написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва про атаку на Київ
Надя Дорофєєва про атаку на Київ / фото: скрін t.me, Надя Дорофєєва

Христина Решетник

Дружина Григорія Решетника, судячи з відео, на початку атаки була в коридорі в себе вдома, також за кадрами чути гучні звуки вибухів.

"Щоночі одне й те саме, я вже намагалася не виставляти нічого, бо навіщо - і так всі знають, що відбувається, бо живуть у цьому самому, але коли ці дуріють, бо в них нічого не вдається - то мовчати не варто. Оптимізм нікуди не подівся - бо тільки так є шанс не збожеволіти від усього, що відбувається в нас і в світі. Як ви?" - зазначила Христина.

Також Решетник опублікувала знімок, на якому її син спав у машині в підземному паркінгу.

Син Решетніков в укритті
Син Решетніков в укритті / фото: скрін instagram.com, Христина Решетнік

Григорій Решетник

Ведучий поділився, як він разом із дружиною та трьома синами спускалися в укриття. Знаменитість підкреслив, що в Києві дуже складно жити, але зазначив, що росіянам ніколи не вдасться взяти столицю.

"Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються і перелякані очі шукають допомоги, захисту в твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно - намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан і заспокоїти, вберегти їх. Адже, як би складно нам не було, ми пройдемо цей шлях заради майбутнього наших дітей, онуків і нащадків - вони пишатимуться нами, живучи в мирний час!" - написав Григорій.

Євген Янович

Ведучий розповів, як міцно тримаються мешканці будинку, в якому він живе, навіть після страшних вибухів.

"У під'їзді жваво працюють обидва ліфти. Вниз їдуть порожні, а вгору забиті й сонні. На вулиці співають пташки. У чатах потік повідомлень "як голосно" змінився на потік фотографій задимлених районів, куди це "голосно" долетіло. Сусід, прощаючись, сказав: "На добраніч! Ой, ну, точніше, ти зрозумів!". Я, як не дивно, зрозумів. Якщо хтось сьогодні буде роздратований, або трохи розсіяний, згадайте, що дуже ймовірно, в цьому винна одна недокраїна, а не конкретна людина, яка провела всю ніч без сну", - написав Женя.

Женя Янович про атаку на Київ
Женя Янович про атаку на Київ / фото: скрін instagram.com, Женя Янович

Даша Квіткова

Відома блогерка провела ніч разом зі своїм сином в укритті, а також закликала українців берегти себе.

Даша Квіткова про атаку на Київ
Даша Квіткова про атаку на Київ / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Анна Трінчер

Співачка показала, як вона приводила себе до тями після страшної ночі.

"Абсолютно жахлива ніч... Як ви", - запитала Трінчер.

Дивіться відео, як Анна Трінчер провела ранок після атаки:

'Особливо боляче за дітей': як знаменитості ховалися під час обстрілу Києва
Як Анна Трінчер пережила атаку на Київ / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Також Jerry Heil запитала у шанувальників, як вони, а Маша Єфросиніна опублікувала відео атаки на Київ.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.

А також Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

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