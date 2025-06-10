'Особливо боляче за дітей': як знаменитості ховалися під час обстрілу Києва

Ви дізнаєтеся:
- Росія обстріляла українські міста
- Що сказали українські знаменитості
У ніч на 10 червня в Києві та Одесі прогриміли потужні вибухи. Країна-терорист Росія запустила по мирних українських містах 7 ракет і 315 дронів, є жертви.
Українські знаменитості показали, як вони провели цю страшну ніч в укриттях і висловилися про чергову атаку.
Надя Дорофєєва
Співачка у своїх соцмережах показала наслідки удару по столиці, а також поділилася, як вона почувається.
"Ніч в укритті. Діти перелякані. Голова розколюється. Дихати на вулиці неможливо. Дуже страшна ніч. Ненавиджу", - написала Дорофєєва.
Христина Решетник
Дружина Григорія Решетника, судячи з відео, на початку атаки була в коридорі в себе вдома, також за кадрами чути гучні звуки вибухів.
"Щоночі одне й те саме, я вже намагалася не виставляти нічого, бо навіщо - і так всі знають, що відбувається, бо живуть у цьому самому, але коли ці дуріють, бо в них нічого не вдається - то мовчати не варто. Оптимізм нікуди не подівся - бо тільки так є шанс не збожеволіти від усього, що відбувається в нас і в світі. Як ви?" - зазначила Христина.
Також Решетник опублікувала знімок, на якому її син спав у машині в підземному паркінгу.
Григорій Решетник
Ведучий поділився, як він разом із дружиною та трьома синами спускалися в укриття. Знаменитість підкреслив, що в Києві дуже складно жити, але зазначив, що росіянам ніколи не вдасться взяти столицю.
"Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються і перелякані очі шукають допомоги, захисту в твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно - намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан і заспокоїти, вберегти їх. Адже, як би складно нам не було, ми пройдемо цей шлях заради майбутнього наших дітей, онуків і нащадків - вони пишатимуться нами, живучи в мирний час!" - написав Григорій.
Євген Янович
Ведучий розповів, як міцно тримаються мешканці будинку, в якому він живе, навіть після страшних вибухів.
"У під'їзді жваво працюють обидва ліфти. Вниз їдуть порожні, а вгору забиті й сонні. На вулиці співають пташки. У чатах потік повідомлень "як голосно" змінився на потік фотографій задимлених районів, куди це "голосно" долетіло. Сусід, прощаючись, сказав: "На добраніч! Ой, ну, точніше, ти зрозумів!". Я, як не дивно, зрозумів. Якщо хтось сьогодні буде роздратований, або трохи розсіяний, згадайте, що дуже ймовірно, в цьому винна одна недокраїна, а не конкретна людина, яка провела всю ніч без сну", - написав Женя.
Даша Квіткова
Відома блогерка провела ніч разом зі своїм сином в укритті, а також закликала українців берегти себе.
Анна Трінчер
Співачка показала, як вона приводила себе до тями після страшної ночі.
"Абсолютно жахлива ніч... Як ви", - запитала Трінчер.
Дивіться відео, як Анна Трінчер провела ранок після атаки:
Також Jerry Heil запитала у шанувальників, як вони, а Маша Єфросиніна опублікувала відео атаки на Київ.
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