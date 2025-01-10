Одутлувате обличчя і брилі: зрадниця Корольова стає копією своєї мами

Наташа Корольова старіє і скоро буде точною копією своєї матері - Людмили Поривай.

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Людмила Поривай і Наташа Корольова скоро будуть не відрізнити / скріншот YouTube

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Наскільки постаріла Наташа Корольова

Чим вона найбільше схожа на свою матір

Російські пропагандистські ЗМІ звернули увагу на те, як постаріла зрадниця України і дружина офіцера-стрингоносця Тарзана Наташа Корольова.

Ба більше, вони наголосили на тому, що співачка стала дуже схожа на свою маму - Людмилу Поривай, яка спочатку активно висловлювалася проти військового нападу Росії на Україну і навіть сварилася зі своїм агресивним зятем-стриптизером, а потім стала мовчати.

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Зокрема, пропагандистському телеграм-каналу "НеМалахов" вдалося "зловити" скріншот, де Корольова справді дуже схожа на свою матір: кругле постаріле обличчя, одутлість і "бульдожі" брилі.

Наташа Корольова старіє - фотофакт / Скриншот НеМалахов

До слова, Людмила Поривай - частий гість у своєї доньки, а також доволі впізнавана медійна особистість.

Наташа Корольова і Людмила Поривай / instagram.com/koroleva__star

Людмила Поривай / скріншот

Однак її встигають хейтити в терористичній Росії, особливо професійно це робить російська акторка однієї ролі "Червоної Шапочки" і затята путіністка Яна Поплавська. Саме вона нещодавно висловилася про Поривай.

"Розумієш, у чому справа? Порівняно з тим, що відбувається, з тим бекграундом, який накрив нас, як хвилею, приїзд Поривай у мене вже не викликає жодного обурення. Блювотний рефлекс? Безумовно! Так, звісно! Можна, звісно, сказати, ну, скучила жінка. За донькою, за онуком тощо... Можна. Але ось у чому питання. Хоча, може, я просто мислю іншими категоріями... А совість де?!" - заявила пропагандистка.

Людмила Поривай / скріншот

Пізніше дочка-зрадниць Поривай зробила слізливий пост про те, що "маму треба прощати". "Бережіть маму! Любіть, прощайте, не ображайте, не давайте в образу! Це найсвятіша людина у вашому житті", - написала запроданка.

Людмила Поривай на концерті Наташі Корольової / фото: скрін instagram.com, Наташа Корольова

Наташа Корольова - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

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Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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