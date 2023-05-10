Наталія Валевська після розлучення зустріла нове кохання

Влітку Валевська прийняла важке рішення - розірвати шлюб, який тривав не один десяток років.

https://glavred.net/stars/natalya-valevskaya-posle-razvoda-vstretila-novuyu-lyubov-10469215.html Посилання скопійоване

Наталія Валевська закрутила новий роман / instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська у червні 2022 року розірвала 20-річні стосунки зі своїм чоловіком Володимиром Пригладем. Про причини розлучення артистка поширюватися не стала, але зазначила, що рішення далося їй нелегко.

Правда, в холостячках Валевська ходила недовго. В інтерв'ю для ЖВЛ артистка зізналася, що в її житті з'явився новий чоловік. Про шлюб поки говорити зарано, але співачка підкреслює - в цих відносинах вона абсолютно щаслива.

"Тепер я щаслива. У мене є пара. Він - патріот. Він зараз тут, робить свій внесок у перемогу. Він навіть не знайомий з моєю творчістю. Він просто завжди бачить, як на мене реагують люди. Я не поспішаю. Я можу собі придбати каблучку, будь-яку сукню мені пошиють. Не в цьому справа. Річ у тім, щоб тут і зараз. А штамп у паспорті - це юридична тема. У нас інші стосунки, але якщо ми захочемо - прийдемо до цього", - розповідає артистка.

відео дня

Також Наталя зі сміхом зазначила, що більше заміжжя вона мріє про те, щоб стати матір'ю. Раніше вона згадувала, що всерйоз розглядає варіант ЕКО, як спосіб завагітніти та виносити дитину.

Дивіться відверте інтерв'ю Наталії Валевської про зміни в її особистому житті:

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

Інші новини: