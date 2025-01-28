"Вона натякнула - завагітніла": Анатолій Анатоліч зіграє весілля

Відомий шоумен розкрив подробиці шлюбу з Юлою.

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Анатолій Анатоліч планує весілля з Юлою після 15 років шлюбу / колаж: Главред, фото: instagram.com/yulattt

Про що розповів Анатолій Анатоліч:

У нього не було пишного весілля з Юлою

Пара розписалася, щоб уникнути проблем із бюррократією

Тепер шоумен мріє про весілля

Український ведучий Анатолій Анатоліч і його дружина, піар-менеджерка Юла (Юлія Бойко), разом виховують трьох дітей: Алісу (2011), Лоліту (2013) і Ніла (2021). Саме поява спадкоємців колись і мотивувала пару одружитися - раніше шлюб для них був чистою формальністю.

Про це Анатоліч розповів у коментарі для Люкс ФМ. Анатолій і Юла розписалися, коли дізналися, що чекають на первістка. У них не було великого весілля - після РАГСу вони просто поїхали в романтичну подорож.

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"Ми до одруження ставилися як до формальності. Ми це обговорювали в контексті, що потім буде юридично складно з прізвищем у дітей. Бюрократія була однією з причин, чому ми вирішили одружитися. Як би це дивно не звучало. Вона натякнула - завагітніла. Це був натяк. Насправді без жартів, ми до цього свідомо підійшли. До першої, до другої, навіть до третьої дитини. Це кожен раз був підготовлений процес. Але у нас такого "а давай одружимось" не було. Не було, до речі, весілля. Ми розписалися і того ж дня вилетіли до Парижа", - згадує ведучий.

Втім, сьогодні, після стількох років разом, пара почала замислюватися про весільне торжество. Анатолій Анатоліч зізнався: хоче зіграти весілля з Юлою - з гостями, танцями і красивими вбраннями. Але це подружжя здійснить уже після війни.

"Ми це зробимо трішки пізніше. Після закінчення війни, після нашої перемоги. Весілля уявляю таким милим, з друзями, з танцями, милою сукнею. Можливо, не таке прям суперкласичне, ближче до європейського. Всі б зібралися, випивали, танцювали", - поділився планами шоумен.

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Хто такий Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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