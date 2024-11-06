Меланія Трамп з'явилася у старій сукні в день виборів у США - деталі

Меланія Трамп вразила елегантністю.

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Меланія Трамп показала стильний образ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меланія Трамп

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Меланія Трамп прийшла на виборчу дільницю

Дружина нового президента США підібрала стильне вбрання

Учора, 5 листопада, Меланія Трамп та її чоловік Дональд Трамп, який вже став 47-м президентом США, відвідали виборчу дільницю, щоб віддати свої голоси на виборах.

Як повідомляє Page Six, Меланія вразила своїм елегантним вбранням, вона з'явилася в чорно-білій сукні міді в горошок від Christian Dior. Своє вбрання Трамп доповнила сонцезахисними окулярами і туфлями-човниками.

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Також дружина Дональда Трампа зробила фірмову зачіску і легкий макіяж, а ось сам політик з'явився в класичному синьому костюмі, білій сорочці, а на голову вдягнув червону кепку з написом "Make America great again". Саме таке гасло він використовував під час президентської кампанії 2016 року.

Зазначимо, сукню, в якій учора Меланія прийшла на виборчу дільницю, одягала й раніше, коли рекламувала свою автобіографічну книгу в інтерв'ю для видання Fox News.

Меланія Трамп і Дональд Трамп на виборчій дільниці / фото: Getty images

Хто така Меланія Трамп? Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, у Мережі вже ставлять під сумнів щирість почуттів першої леді США Меланії Трамп до її чоловіка. Вся справа в тому, що Дональд Трамп подякував дружині за підтримку, але у відповідь вона підставила щоку чоловікові для поцілунку, а не губи.

А також раніше Меланія Трамп навмисно відмовилася від закордонної поїздки через розбіжності з приводу ганьби Дональда Трампа. Меланія нібито була в люті через чоловіка і хотіла, щоб йому було соромно за сексуальний скандал зі Стормі Деніелс, при цьому вона ретельно приховувала справжні почуття від публіки.

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