Меланія Трамп грубо обійшлася з Джилл Байден: що сталося

Меланія Трамп проігнорувала протокольний захід.

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Меланія Трамп проігнорувала Джилл Байден / Колаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, drbiden

Коротко:

Що зробила Меланія Трамп

Що буде далі

Перша леді США та дружина Дональда Трамп Меланія Трамп не приєднається до Дональда Трампа в Білому домі, попри запрошення від президента Джо Байдена та першої леді Джилл Байден.

Як пише The Daily Mail, у США є традиція, яка стосується виборів нового президента. Коли президент, що йде, приймає нового обраного в Овальному кабінеті, перша леді запрошує свою наступницю на чай до резиденції.

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Так, свого часу Мішель Обама запросила Меланію Трамп на чай до Жовтої кімнати після виборів 2016 року.

Відомо, що Меланія та Джилл ще не розмовляли після поразки Камілли Гарріс, хоча їхні чоловіки мали сердечну телефонну розмову, стверджують джерела.

"Пані Трамп не піде, і вони не розмовляли", - повідомило обізнане джерело. Востаннє Джилл Байден і Меланія Трамп бачилися на похороні Розалін Картер у листопаді минулого року. На похороні були присутні всі колишні перші леді, які нині живуть.

До речі, в мережі було багато повідомлень про те, що Меланія Трамп має намір бути першою леді за сумісництвом і, можливо, навіть не житиме в Білому домі повний робочий день. Вона ще не оголосила про порядок денний або про наймання співробітників.

Можна сказати, що Меланія Трамп буквально успадковує свого чоловіка. Так, чотири роки тому Дональд Трамп знехтував Джо Байденом після того, як Байден переміг його.

Хто така Меланія Трамп? Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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Раніше Главред повідомляв, що в Мережі вже ставлять під сумнів щирість почуттів першої леді США Меланії Трамп до її чоловіка. Вся справа в тому, що Дональд Трамп подякував дружині за підтримку, але у відповідь вона підставила щоку чоловікові для поцілунку, а не губи.

Крім того, нещодавно стало відомо про те, що Меланія Трамп навмисно відмовилася від закордонної поїздки через розбіжності з приводу ганьби Дональда Трампа. Меланія нібито була в люті через чоловіка і хотіла, щоб йому було соромно за сексуальний скандал зі Стормі Деніелс, при цьому вона ретельно приховувала справжні почуття від публіки.

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