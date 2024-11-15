"Не у всіх казок щасливий фінал": розкішна Боржемська зробила нову заяву

Марина Боржемська продовжує протистояти хейтерам після смерті її колишнього чоловіка.

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Марина Боржемська показала себе шикарну / Колаж Главред, фото Instagram/uzelkova.marina

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Марина Боржемська зробила нову заяву

Боржемська зробила філософський пост

Колишня дружина покійного українського спортсмена В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська знову звернулася до своїх підписників.

На своїй сторінці в İnstagram, вона запостила гарну чорно-білу фотографію і спробувала знову напоумити своїх фоловерів, які захейтили її після смерті Узелкова.

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За словами Боржемської, всім у дитинстві хотілося бути героїнею казки. Але доросле життя показало, що не у всіх казок є щасливий фінал. "Ми не знаємо, чи залишилася Попелюшка з принцом, чи були вони щасливі, що було після весілля, чи не турбувала їх зла мачуха? Це залишається загадкою. Хто вірить у краще, хто в гірше, хто тримає баланс", - пише вона.

Марина також додає, що ніхто не знає, що насправді відбувається за лаштунками, поза тими подіями, які нам показують. "Ми не знаємо, що відбувається у відомих людей поза тим, що вони транслюють у соціальних мережах. І не повинні знати. У кожного є свій вибір - що показувати, а що залишити тільки собі. Нехай у кожного буде свій щасливий кінець казки. Напоказ або тільки для себе", - написала вона.

Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини по темі

Раніше Главред розповідав, як син і ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому данину поваги.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який згодом призвів до летального результату.

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Хто такий В'ячеслав Узелков? В'ячеслав Узелков - відомий український боксер, народився у Вінниці. Він з юних років займався боксом, а потім вийшов на професійний рівень. Його дебют на рингу відбувся 2004 року, і за наступні 10 років він завоював титули чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. За свою професійну кар'єру Узєлков провів 34 бої, з яких здобув 30 перемог, 19 з них - нокаутом, також зазнав 4 поразки. Свій останній бій він провів у квітні 2014 року, поступившись Геарду Аетовичу. Після завершення кар'єри В'ячеслав зайнявся тренерською діяльністю і брав участь у телевізійних проєктах. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

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