Чому набирається вага взимку і що з цим робити: Марина Боржемська розкрила секрет

Марина Божеська дала слушні поради щодо набору ваги взимку.

https://glavred.net/starnews/pochemu-nabiraetsya-ves-zimoy-i-chto-s-etim-delat-marina-borzhemskaya-raskryla-sekret-10616825.html Посилання скопійоване

Марина Боржемська розповіла про вагу взимку / Колаж Главред, фото Instagram/uzelkova.marina

Ви дізнаєтеся:

Чому набирається вага взимку

Що з цим робити

Колишня дружина відомого українського боксера В'ячеслава Узєлкова, який помер 9 листопада, українська фітнес-тренерка Марина Боржемська, влаштувала сесію запитань-відповідей своїми підписниками щодо здоров'я.

Так, на своїй сторінці в Instagram, Боржемська відповіла на запитання підписниці про те, чому з'являється зайва вага взимку і що з цим робити. Зокрема, за словами Боржемської, набір ваги взимку - явище досить поширене.

відео дня

"Причини - зменшення фізичної активності, більше калорійної їжі через потребу зігрітися, а також гормональні зміни через зміну клімату", - розповідає вона.

Щоб не погладшати взимку, фітнес-тренерка каже, що важливо контролювати раціон, залишатися активним, а також спати.

Марина Боржемська розповіла, як залишатися у формі / Скриншот Instagram/uzelkova.marina

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, як син і ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю останніми роками, близькі віддали йому данину поваги.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який згодом призвів до летального результату.

Вас також може зацікавити:

Хто така Марина Боржемська? Багато хто знав Марину Боржемську, як дружину відомого боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році пара одружилася, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Після початку повномасштабної війни колишній чоловік остаточно зник із життя сім'ї, тож Марина сама виховує 14-річного сина Роберта та 11-річну доньку Олівію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред