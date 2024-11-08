Мадонна публічно принизила Дональда Трампа

Ви дізнаєтеся:
- Що за торт з'їла Мадонна
- Що вона думає щодо перемоги Трампа
Американська поп-співачка Мадонна заліковує своє розбите серце тортом.
Після того, як Дональда Трампа оголосили переможцем президентських виборів 2024 року, виконавиця хіта "Vogue" у четвер опублікувала в Instagram-сторіз фотографію торта "f-k Trump" "(Ех - неценз.), Трамп".
"Учора ввечері набила собі рот цим тортом!" - написала вона під знімком.
Торт був прикрашений помаранчевим, жовтим і коричневим вершковим кремом, а також вишнями мараскіно, пише Page Six.
На наступній сторіз 66-річна Мадонна висловилася про результати виборів.
"Намагаюся зрозуміти, чому засуджений злочинець, ґвалтівник, фанатик був обраний лідером нашої країни, тому що він корисний для економіки?" - написала вона поверх селфі.
Хто така Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й актриса. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.
Мадонна підтримала віцепрезидента Камалу Гарріс минулого четверга. Вона також підтримала 60-річну Гарріс перед виборами 2020 року, коли вона балотувалася на пост віцепрезидентки разом із президентом Джо Байденом.
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Як раніше писав Главред, батькові Мадонни Сільвіо Ентоні Чікконі виповнилося 93 роки, і цю подію він відсвяткував зі своєю зірковою дочкою.
Раніше також, на вечірці вона зустріла Річарда Ріакпоре - 34-річного боксера і модель. Як повідомив інсайдер, зараз "вони дуже добре ладнають і дуже весело проводять час у компанії один одного".
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