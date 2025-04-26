Кома: російська блогерка Боня опинилася у важкому стані на Евересті

Коротко:
- Що трапилося з Вікторією Бонею
- Як на неї вплинув похід у гори
Росіянка Вікторія Боня, яка прославилася участю в шоу "Дом-2", а також своїми численними пластичними операціями, опинилася у важкому стані під час сходження на Еверест.
Блогерка вирішила підкорити Еверест, але не розрахувала свої сили. Вона дійшла до станції, яка розташована на висоті 5000 метрів.
Вона вийшла на зв'язок і написала, що у неї сатурація 56 і гіпоксимічна кома на тлі гіпоксії. "Почуваюся дуже погано. Трохи пізніше запишу аудіо. Поки немає сил навіть тіл у руках тримати", - написала вона на своїй сторінці в Телеграм.
"Різко стало погано на третій день. Сатурація 50-55. Вчора через силу ходила на прогулянку, ледве-ледве набрала 200 метрів. Ноги і руки були ватяні. Усе тіло було слабким. Увечері накрило так, що довелося спати з киснем, щоб не лежати і не вмирати всю ніч", - написала вона.
Пізніше вона повідомила, що вони спустилися в медпункт, щоб відновиться після великої висоти.
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Нагадаємо, раніше російська журналістка Ксенія Собчак виклала фото, на якому показала Вікторію Боню на червоній доріжці в Каннах. Вона акцентувала увагу на тому, що жоден фотограф не повернувся в бік зірки.
Раніше також Боня опублікувала уїдливу відповідь для журналістки Ксенії Собчак, в якій та посміялася над телезіркою в Каннах. "У Собчак завжди складно пережити мої виходи на найпрестижніших заходах світу. Адже вона так переживає, щоб я, її улюблениця, була завжди на висоті", - прокоментувала Боня пост Собчак про Канни і фотографів, які дивляться в інший бік.
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