Кома: російська блогерка Боня опинилася у важкому стані на Евересті

Вікторія Боня вирішила підкорити Еверест, але він підкорив її.

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Вікторія Боня могла легко померти / Колаж Главред, фото Телеграм

Коротко:

Що трапилося з Вікторією Бонею

Як на неї вплинув похід у гори

Росіянка Вікторія Боня, яка прославилася участю в шоу "Дом-2", а також своїми численними пластичними операціями, опинилася у важкому стані під час сходження на Еверест.

Блогерка вирішила підкорити Еверест, але не розрахувала свої сили. Вона дійшла до станції, яка розташована на висоті 5000 метрів.

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Російська блогерка не впоралася з Еверестом / Фото Телеграм Вікторії Боні

Вона вийшла на зв'язок і написала, що у неї сатурація 56 і гіпоксимічна кома на тлі гіпоксії. "Почуваюся дуже погано. Трохи пізніше запишу аудіо. Поки немає сил навіть тіл у руках тримати", - написала вона на своїй сторінці в Телеграм.

Російська блогерка не впоралася з Еверестом / Фото Телеграм Вікторії Боні

"Різко стало погано на третій день. Сатурація 50-55. Вчора через силу ходила на прогулянку, ледве-ледве набрала 200 метрів. Ноги і руки були ватяні. Усе тіло було слабким. Увечері накрило так, що довелося спати з киснем, щоб не лежати і не вмирати всю ніч", - написала вона.

Пізніше вона повідомила, що вони спустилися в медпункт, щоб відновиться після великої висоти.

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Нагадаємо, раніше російська журналістка Ксенія Собчак виклала фото, на якому показала Вікторію Боню на червоній доріжці в Каннах. Вона акцентувала увагу на тому, що жоден фотограф не повернувся в бік зірки.

Раніше також Боня опублікувала уїдливу відповідь для журналістки Ксенії Собчак, в якій та посміялася над телезіркою в Каннах. "У Собчак завжди складно пережити мої виходи на найпрестижніших заходах світу. Адже вона так переживає, щоб я, її улюблениця, була завжди на висоті", - прокоментувала Боня пост Собчак про Канни і фотографів, які дивляться в інший бік.

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