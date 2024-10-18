Катерина Тишкевич похвалилася романтикою зі своїм чоловіком

Пара українських акторів радує своїми прекрасними фото.

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Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк - прекрасна пара / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже понад 8 років страждає від хронічного головного болю напруги, поділилася романтичними кадрами зі своїм чоловіком.

На своїй сторінці вInstagram, актриса показала романтичні кадри зі своїм чоловіком, українським актором Валентином Томусяком. "Я дуже вдячна Богу за нього. І собі спасибі, що досить рано усвідомила, що хороші хлопці, набагато кращі за поганих", - написала вона.

Зазначимо, що деякий час тому, акторка опинилася у важкому стані в реанімації. Її чоловік у цей час активно її підтримував, збирав на лікування і був поруч зі своєю коханою дружиною.

Хто така Катерина Тишкевич? Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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Раніше стало відомо, що Тишкевич стала жертвою шахраїв, які спекулювали на стані її здоров'я. Аферисти відкрили збір коштів "на відновлення" від її імені.

Також актриса розповіла, чому вона з чоловіком не заводить дітей. Катерина зізналася, що вирішальним фактором у цьому питанні стала її хвороба та вживання сильнодіючих препаратів.

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