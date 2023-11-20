Jerry Heil вперше показала свого коханого

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) у серпні 2021 року вийшла за себе заміж - це єдиний факт, який відомий про особисте життя артистки. Вона звернулася до сологамії, як до засобу прийняття та пізнання себе.
Сьогодні ж Джеррі Хейл здивувала шанувальників новиною про те, що вже рік перебуває в романтичних стосунках. Свого бойфренда вона привітала в блозі в Telegram.
Співачка опублікувала два знімки з коханим: на одному пара позує в обіймах один одного, на іншому відображені їхні очі. "Рік. Я кохаю тебе!"- підписала фотографії Шемаєва.
Ким саме є обранець Хейл, невідомо. Співачка не розкривала жодної інформації про нього. Те, що Яна вже рік не самотня, викликало бурхливу реакцію її фанатів - співачку вітають з річницею та не можуть перестати дивуватися тому, як майстерно вона приховувала свого бойфренда весь цей час.
Раніше 76-річного Арнольда Шварценеггера спіймали за поцілунками з 41-річною акторкою, яка є вдовою його близького друга. Жінка останні два роки заручена з іншим чоловіком.
Також українська акторка, зірка серіалів "Свати" і "Папік" Анна Кошмал показала ніжну романтику з чоловіком Іваном, якого наполегливо приховує від шанувальників.
Інші новини:
- Дружина Іраклі Макацарія поділилася рідкісним фото їхнього сина
- Телеведуча Наталія Островська стала мамою і показала фото малюка
- Павло Зібров розкрив секрет ідеальних відносин з дружиною