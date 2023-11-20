Jerry Heil вперше показала свого коханого

Джеррі Хейл цілий рік приховувала, що знаходиться в романтичних стосунках.

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Jerry Heil вже рік зустрічається з загадковим незнайомцем / колаж: Главред, фото: t.me/jerryheil

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) у серпні 2021 року вийшла за себе заміж - це єдиний факт, який відомий про особисте життя артистки. Вона звернулася до сологамії, як до засобу прийняття та пізнання себе.

Сьогодні ж Джеррі Хейл здивувала шанувальників новиною про те, що вже рік перебуває в романтичних стосунках. Свого бойфренда вона привітала в блозі в Telegram.

Співачка опублікувала два знімки з коханим: на одному пара позує в обіймах один одного, на іншому відображені їхні очі. "Рік. Я кохаю тебе!"- підписала фотографії Шемаєва.

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Ким саме є обранець Хейл, невідомо. Співачка не розкривала жодної інформації про нього. Те, що Яна вже рік не самотня, викликало бурхливу реакцію її фанатів - співачку вітають з річницею та не можуть перестати дивуватися тому, як майстерно вона приховувала свого бойфренда весь цей час.

Jerry Heil вже рік зустрічається з загадковим незнайомцем / колаж: Главред, фото: t.me/jerryheil

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