Леонтьєв, Metallica і Сєдокова: у РФ створили новий стоп-список заборонених зірок

У країні-окупанті триває тренд на "скасування" артистів.

https://glavred.net/stars/leontev-metallica-i-sedokova-v-rf-sozdali-novyy-stop-spisok-zapreshchennyh-zvezd-10601858.html Посилання скопійоване

Заборонені в РФ артисти - опубліковано новий список / колаж: Главред, фото: t.me/Valera_Leontiev_official, instagram.com/annasedokova, ua.depositphotos.com

Джиган, Іван Ургант і Лана Дель Рей - що їх об'єднує? Усі вони, разом із ще 76 співаками, коміками та блогерами потрапили до так званого "стоп-списку", який днями розлетівся Мережею. Як повідомляють росЗМІ, його розіслали по різних рекламних та івент-агентствах.

До списку входять 79 артистів, яких заборонено використовувати для просування брендів країни-агресора. Використання їхньої творчості в рекламних кампаніях і на публічних заходах також під забороною.

Джерела, які росЗМІ воліє залишити неназваними, зазначають, що новий стоп-список не є офіційним і має рекомендаційний характер, проте всі, хто його отримав, розуміють, що для власного виживання його потрібно дотримуватися.

відео дня

Список заборонених артистів цього разу виявився досить строкатим: дісталося комікам-емігрантам (Ваня Усович, Олександр Незлобін), і мовчунам (Тіма Білоруських, Instasamka, Анна Сєдокова), і тим, хто підтримує країну-окупанта (Джиган, Dino MC47), і навіть зіркам зі світовим ім'ям, які навряд чи планують концерти в РФ найближчим часом (Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier та ін.). Варто зазначити, що під заборону потрапили й ті, хто відкрито своєї позиції щодо війни в Україні та терористичної російської влади не висловлювали, але підтримують зв'язок із колегами з більш активною позицією.

Повний список "заборонених" артистів:

Заборонені в РФ артисти - опубліковано новий список / колаж: Главред, фото: verstka.media

Заборонені в РФ артисти - опубліковано новий список / колаж: Главред, фото: verstka.media

Останні зіркові новини:

Раніше зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.

Також акторка-путіністка Людмила Артем'єва, відома за роллю в серіалі "Свати", налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом - вона змінила імідж, через що її перестали впізнавати.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред