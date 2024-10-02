Леонтьєв, Metallica і Сєдокова: у РФ створили новий стоп-список заборонених зірок

Джиган, Іван Ургант і Лана Дель Рей - що їх об'єднує? Усі вони, разом із ще 76 співаками, коміками та блогерами потрапили до так званого "стоп-списку", який днями розлетівся Мережею. Як повідомляють росЗМІ, його розіслали по різних рекламних та івент-агентствах.
До списку входять 79 артистів, яких заборонено використовувати для просування брендів країни-агресора. Використання їхньої творчості в рекламних кампаніях і на публічних заходах також під забороною.
Джерела, які росЗМІ воліє залишити неназваними, зазначають, що новий стоп-список не є офіційним і має рекомендаційний характер, проте всі, хто його отримав, розуміють, що для власного виживання його потрібно дотримуватися.
Список заборонених артистів цього разу виявився досить строкатим: дісталося комікам-емігрантам (Ваня Усович, Олександр Незлобін), і мовчунам (Тіма Білоруських, Instasamka, Анна Сєдокова), і тим, хто підтримує країну-окупанта (Джиган, Dino MC47), і навіть зіркам зі світовим ім'ям, які навряд чи планують концерти в РФ найближчим часом (Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier та ін.). Варто зазначити, що під заборону потрапили й ті, хто відкрито своєї позиції щодо війни в Україні та терористичної російської влади не висловлювали, але підтримують зв'язок із колегами з більш активною позицією.
Повний список "заборонених" артистів:
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