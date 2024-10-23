Боїться за життя: Пугачова дозволила Кіркорову більше не приховувати свою орієнтацію

Пугачова каже, що скоро Кіркорову можна буде зробити камінг-аут.

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Алла Пугачова і Філіп Кіркоров - часті гості преси / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/, instagram.com/alla_orfey/

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, днями видав фразу, що стала приводом до перевірки співака на пропаганду ЛГТБ.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Кремлівська табакерка, Філіп Кіркоров публічно сказав брудну фразу не просто так. Нібито перед цим, у нього була розмова з Аллою Пугачовою.

"Філіп дзвонив Аллочці, скаржився їй, що в Росії все більше закручують гайки. Говорив, що навіть за життя своє боїться. Аллочка заспокоїла його. Сказала, що скоро, не пізніше, ніж наступного року, в Росії все глобально зміниться. І йому не доведеться приховувати свою орієнтацію, буде багато свободи", - повідомило одне з джерел пропагандистського видання.

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Тим часом, джерела в оточенні Пугачової цю інформацію каналу також нібито підтвердили. "Зазначили, що свої висновки співачка зробила, виходячи зі спілкування "з кількома генералами і людьми в Кремлі, з якими вона часто телефонує". Якими можуть бути зміни, наші співрозмовники не знають", - пишуть вони.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Це не перша заява Пугачової на тему "великих змін" у терористичній Росії. Телеграм-канал також наводить слова джерела в АП.

"Подивимося, чи є в Алли Борисівни реальний вплив і реальна інформація. Усі скоро побачать, де опиниться Кіркоров - у дозволеному гей-клубі або поїде місяці на три з концертами на фронт", - сказав він.

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Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

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