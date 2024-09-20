Відкрито полювання: Алсу майстерно мститься колишньому чоловікові за зраду

Алсу почала полювання на свого колишнього чоловіка Яна Абрамова.

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Алсу зі скандалом розлучається з Яном Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка так і не сказала жодного слова про те, що Росія напала на Україну, мстить своєму колишньому чоловікові Яну Абрамову.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Свалявському суді Москви розглядається позов про розподіл майна пари, а ще один, за чутками, Алсу має намір подати в Лондоні.

Через санкції, Абрамов не зможе протистояти Алсу в Лондоні. Повідомляється, що Алсу планує скористатися своїм правом - попросити у корони захисту як піддана.

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Щойно ці чутки просочилися в ЗМІ, адвокат Яна Абрамова заявив, що здивований таким кроком.

"Якщо це справді так, для мене це неочікуваний хід, оскільки все переміщується в недружню країну, де судова влада, безумовно, стане на бік підданої його величі", - написав Добровінський.

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

Тим часом Алсу всі чутки спростувала, повідомивши, що адвокат збирається заробити побільше грошей, роздмухуючи скандал.

"Аргументи, що я хочу роздмухати скандал і якось заробити грошей на ситуації, мені не дуже зрозумілі. Зате мені зрозуміло інше - людина, яка була несподівано спіймана, реагує не дуже адекватно. Це нормальний оборот справи, коли йде війна між колишнім подружжям. У справі дуже великі гроші, для обивателя просто космічні цифри. Ідеться про будинки в США, Монако, Франції, Кіпрі та ще бог знає де. Алсу не дуже вигідно, вона багато втрачає. При цьому Ян кілька разів - три або чотири - пропонував усе залагодити миром. Крім 2,5 млрд, були й інші пропозиції, але відповідь очевидна - ні", - підсумував Добровінський.

За словами адвоката, уже зрозуміло, що на Абрамова відкрито полювання. Це дуже точна інформація. "Що стосується Алсу, то я добре розумію цю даму: інформація в пресі була для неї великою несподіванкою. По-перше, знову заговорили про її громадянство, що в поточних умовах не дуже добре. По-друге, розкрили її плани на суд", - каже Олександр Добровінський.

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Раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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