Алсу накинулася на коханку чоловіка

Співачка публічно вступила в словесну перепалку з вульгарною коханкою чоловіка.

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Співачка Алсу напала на коханку чоловіка / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, знову публічно визвірилася на коханку свого чоловіка, блогерку Анастасію Решетову.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала звернення, явно адресоване Решетовій, яка, до речі, як дві краплі води схожа на Алсу.

До цього Решетова дала інтерв'ю, в якому скаржилася на хейт і переконувала всіх у своїй невинності.

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"У цей рік я увійшла новою людиною. Трансформація досі відбувається. Але основну частину, основну турбулентність я переживала минулого року. Я сприймаю кібербулінг як шлях. Мені потрібно було через це пройти. Напевно, почасти я заслужила таке. Але я не вважаю себе людиною, якою мене називали. Мої близькі, які мене добре знають, теж так не вважають. Люди бачать те, що хочуть бачити. Найголовніше, що мене це ніяк не стосується. Це не стосується мого реального життя. Мені важливо, що про мене думають люди, яких я люблю, з якими комунікую", - міркувала вона.

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

"Мене дивують лицеміри! Кого ви намагаєтеся обдурити і ввести в оману, коли "Твій Господь знає про те, що криється в грудях" (Коран 28:69)", - відреагувала вона. "Хто знає, той зрозуміє", - додала Алсу.

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Раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тож Абрамов переживає, що коханцю дружини дістануться статки після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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