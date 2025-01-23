Без макіяжу, але зі стильним образом: Кейт показалася після хіміотерапії

Як Кейт Міддлтон виглядає після боротьби з онкологією.

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Кейт показалася публіці після хвороби / колаж: Главред, фото: instagram.com, принц та принцеса Уельські

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Кейт Міддлтон з’явилася на публіці після лікування

Принцеса Уельська пройшлася по магазинам та засвітила модний лук

Кейт Міддлтон, яка у вересні минулого року завершила курс хімієтерапії, днями з’явилася на вулицях Лондона. Принцеса Уельська відвідала кілька магазинів і продемонструвала стильний повсякденний образ, йдеться в акаунті deuxmoi в Instagram.

Для прогулянки Кейт обрала довге темно-сіре пальто з поясом, широкі штани та чорно-білий шарф у клітинку. Свій лаконічний лук вона доповнила коричневою мінісумкою, чобітьми на невеликих підборах та розпущеним волоссям.

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Від макіяжу принцеса вирішила відмовитися.

Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що Кейт перенесла операцію на черевній порожнині. Спочатку лікарі сподівалися, що це не онкологія, проте аналізи виявили рак.

Після завершення лікування Міддлтон виглядає чудово та продовжує демонструвати свій оптимізм та красу.

Хвороба Кейт Міддлтон - що відомо

Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку й особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Своєю чергою принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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