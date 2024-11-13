"Бігають мурашки": шикарна Тіна Кароль заінтригувала ніжними фото в одному піджаку

Співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новою фотосесією.

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Тіна Кароль у новій фотосесії/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

Тіна Кароль знялася в новій фотосесії

Який образ обрала зірка

Що написала під своїми фото

Українська співачка Тіна Кароль, яка мало говорить про себе і своє особисте життя, потішила шанувальників свіжими фото.

На своїй сторінці в Instagram, зірка поділилася свіжою фотосесією, яка надзвичайно їй личить. Так, вона з'явилася на фото у світлих, молочних тонах. вона була практично без макіяжу і її образ був стилізований дуже незвичайним чином.

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Зокрема, на Тіні був надітий теплий двобортний оверсайз піджак молочного кольору, який був застебнутий навпаки, на спині. Крім того, образ співачка доповнила білими колготками і матовими босоніжками на невисоких підборах, з відкритою п'ятою і закритим гострим носком.

Тіна також одягла сережки з жовтого металу і обмежилася легким макіяжем у стилі нюд.

"Бігають мурашки, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки", - жартівливо підписала свій пост зірка.

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Нагадаємо, раніше Главред вже повідомляв про те, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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Шлюб Тіни Кароль з Євгеном Огіром У 2008 році Тіна Кароль таємно вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра, пише Вікіпедія. 18 листопада 2008 року народила першу дитину, сина Веніаміна. Уже через три тижні після пологів співачка повернулася на сцену. 28 квітня 2013 року чоловік помер від раку шлунка. Втрату Євгена Огіра виконавиця болісно пережила і вже понад 10 років живе сама, не наважуючись розпочати стосунки. Тіна Кароль присвятила чоловікові альбом "Пам'ятаю", пісні з якого досі не може виконувати без сліз. Особливо важкою для співачки є композиція "Выше облаков".

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