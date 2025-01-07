Баня, оселедець: Ірину Шейк привітали кринжовим тортом у дусі терор-батьківщини - РФ

Російська модель відсвяткувала свій день народження в компанії друзів, які знають про її любов до оселедця.

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Ірина Шейк похвалилася тортом / Колаж Главред, фото Instagram/irinashayk

Ви дізнаєтеся:

Що любить Ірина Шейк

Як вона відзначила свій день народження

Російську супермодель Ірину Шейк, яка часто потрапляє в скандали, пов'язані чи то з символікою РФ, чи то з прапором, чи то з маркером тероризму - буквою Z, привітали з днем народження дуже символічним тортом.

Модель, яка мовчить про жорстокий військовий напад Росії на Україну, поділилася на своїй сторінці в Instagram тортом, що буквально напханий найочевиднішими і "найдорожчими" символами її агресивної батьківщини - Росії.

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Зокрема, на торті російська модель могла побачити тіло, що лежить у лазні, а також тарілку солоних огірків і оселедця. Очевидно, що модель усю цю справу любить, адже вона навіть підписала кожен із "легендарних" символів російською мовою, щоправда латинськими літерами.

Ірина Шейк явно в захваті від своєї терористичної батьківщини / Фото Instagram/ irinashayk

Шейк та її ДР із символічним тортом / Фото Instagram/ irinashayk

"ДР від моїх друзів, хто знає мене добре. Банька, селелодочка, насіння, огірочки", - написала Шейк.

Ірина Шейк та її улюблена "банька" / Фото Instagram/ irinashayk

Шейк хоч і мовчить про війну, але часто була помічена з її атрибутами. Так, модель стала головною героїнею didgital-версії обкладинки відомого глянцевого журналу V Magazine. Фотографією, яка прикрасила грудневий номер, модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тоді ця фотографія буквально підірвала соціальні мережі, адже багато людей у світі явно побачили російський триколор. Модель, традиційно, відмовчалася.

Ірина Шейк і триколор на обличчі / Фото Instagram/irinasheik

Цікаво, що Шейк народилася у звичайній сім'ї шахтаря і вчительки в Челябінській області.

Ірина Шейк та її улюблена батьківщина / Фото Instagram/irinashayk

Ірина Шейк та її улюблена батьківщина / Фото Instagram/irinashayk

Ірина Шейк та її улюблена батьківщина / Фото Instagram/irinashayk

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Раніше Шейк, яка відмовляється давати будь-які політичні коментарі та висловлювати своє ставлення до війни, яку розв'язала її батьківщина Росія проти України, виклала на своїй сторінці в Instagram свіже фото. Між тим, фото, м'яко кажучи, здивували шанувальників супермоделі, бо нагадали "старі протерті шкарпетки", на які вдягли "мамині підбори".

Також Главред писав про те, що Ірина Шейк потрапила в скандал, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото з підписом, в якому використовувала букву Z. Її обрали російські пропагандисти, як один із символів війни з Україною.

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Хто така Ірина Шейк Ірина Шейк - Народилася 6 січня 1986 року в місті Єманжелинську. Батько був шахтарем, помер 2000 року, коли їй було 14 років, від хвороби легенів. Матері Ользі, викладачеві музики, доводилося працювати у двох місцях, щоб прогодувати себе і двох дочок, у Ірини є старша сестра Тетяна. Шейк з'являлася на обкладинках найвідоміших журналів. Вела 4-й сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-російськи". У 2024 році стала обличчям російського бренду Gloria Jeans. За даними Вікіпедії, 2022 року вона виступила проти російського вторгнення в Україну, заявила про намір зробити пожертвування ЮНІСЕФ і Червоному Хресту для підтримки їхніх гуманітарних зусиль в Україні та закликала своїх послідовників теж зробити пожертвування.

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