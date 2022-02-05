"Підлість російських ЗМІ": пропагандисти РФ провокували українських олімпійців у Пекіні

/ Reuters

Російські пропагандисти на Олімпійських іграх - 2022 в Пекіні провокували українських спортсменів, заявила тренер української спортивної пари Софії Голіченко та Артема Даренського Лілія Батутіна.

У своєму Facebook вона спростувала новину про те, що її спортсмени на Олімпійських іграх-2022 дали інтерв'ю в Пекіні журналісту російського телеканалу "Матч ТВ". При цьому українські спортсмени спілкувалися виключно з українським журналістом і робили це українською мовою.

Вона пояснила, що в цей час в інтерв'ю вліз російський журналіст, який запитав, чи спілкуються вони з атлетам олімпійського комітету Росії.

"Вони відповіли: "Ми намагаємося не спілкуватися зараз ні з якими командами, у зв'язку із загостренням ситуації з короновірусом". Це все що потрібно знати про підлість російських ЗМІ. Нудно, противно. Як можна так з дітьми? Які ж мр*зі. Фу. Гавнюки..."- написала Батутіна.

У свою чергу президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Глівінський розповів, що під час спілкування в мікст-зоні провокацію з Голіченком і Даренським влаштував російський пропагандист.

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Представник РФ запитував одне і те ж "Чи заборонено нашим атлетам спілкуватися російською?", "Чи правда, що не можна спілкуватися з російськими атлетами?".

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Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначний.

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