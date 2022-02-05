Українські фани зарядили хіт про Путіна на ЧЄ з футзалу: у РФ закотили істерику

Епізод матчу / uaf.ua

У ході матчу між збірними України та Росії у півфіналі Чемпіонату Європи по футзалу, який завершився з рахунком 2:3, українські вболівальники на трибунах співали популярний хіт "Путін ху*ло", а також скандували: "Хто не скаче той москаль".

Після матчу гравець України Євген Сірий зізнався, що ніколи ще не відчував такої підтримки. Представники збірної України подякували своїм уболівальникам за надану підтримку і готуються до матчу за 3-е місце на турнірі.

У свою очередьпрезидент асоціації міні-футболу Росії Еміль Алієв назвав провокацією дії українських фанатів.

"У нас були великі збори зі збірною, була нарада з УЄФА. Ми попереджали про провокації. Я вдячний хлопцям за те, що вони не відреагували ні на один крик. Хоча ми всі чули образливі заряди про Росію, збірної. Не хочеться їх повторювати. Але росіяни не здаються",– заявив Алієв.

Голова комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищов вимагає покарання для України.

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"На жаль, очікування багатьох виправдалися: провокації відбулися. Хоча я сподівався, що все пройде без цього бруду. Провокатори все ж примчали... Сподіваюся, Міжнародна федерація відреагує. Іноземні колеги повинні відреагувати і покарати хуліганів. Приїхали знущатися - зрештою покарали своїх. Який сенс було це робити?",- сказав Свищов.

Додамо, що Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом нібито дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу.

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Раніше повідомлялося про те, що футзаліст з російського клубу КПРФ Володимир Разуванов захищає кольори збірної України на Чемпіонаті світу з футзалу.

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