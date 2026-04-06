"Ситуація досить важка": син тренера Луческу прибув до реанімації, що відомо

Руслан Іваненко
6 квітня 2026, 20:30оновлено 6 квітня, 21:46
Мірча Луческу продовжує боротися за життя в лікарні після серйозного інфаркту та аритмії
Син Разван терміново прибув до Бухареста, щоб підтримати свого батька/ колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, shakhtar.com

Коротко:

  • 80-річний Мірча Луческу в критичному стані після інфаркту
  • Переведений до реанімації через тяжкі аритмії
  • Син Разван Луческу терміново прибув до Бухареста

80-річний колишній тренер збірної Румунії, донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу продовжує перебувати у критичному стані в університетській лікарні Бухареста.

За словами міністра охорони здоров’я Румунії Александру Рогобете, стан колишнього наставника погіршився за останні 24–48 годин.

"На жаль, він перебуває в реанімації, у критичному стані. Інформація, якою я володію, є точною та публічною", – зазначив міністр, додавши, що робити прогнози щодо стану здоров’я наразі складно.

Як повідомляє Golazo.ro, погіршення стану Луческу сталося після перенесеного 3 квітня гострого інфаркту міокарда. У ніч з суботи на неділю у пацієнта виникли серйозні серцеві аритмії, які не піддавалися лікуванню, що вимагало переведення до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Підтримка родини

Син тренера, Разван Луческу, який наразі очолює грецький ПАОК, терміново прибув до Бухареста та відвідав батька в лікарні.

"Це досить важка ситуація, прошу всіх поважати цей момент. Медичний персонал надає всю необхідну інформацію через офіційні канали", – зазначив Разван у коментарі місцевим ЗМІ.

Коментар з футбольного світу

Про стан Мірчі Луческу також висловився спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна. Він повідомив, що ще кілька днів тому спілкувався з Луческу, і тренер почувався добре, проте зараз отримав тривожні новини про його перебування у комі.

"Дай Боже, щоб він вийшов із цього стану, щоб одужав. У нього сильне серце, тому я впевнений, що він подолає цю ситуацію", – сказав Срна в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Як раніше повідомляв Главред, колишній тренер збірної Румунії та українських клубів "Динамо" і "Шахтар" Мірча Луческу перебуває у штучній комі після різкого погіршення стану. Про це повідомляє румунське видання DigiSport із посиланням на офіційну заяву Бухарестської університетської лікарні швидкої допомоги.

Про персону: Мірча Луческу

Мірча Луческу (нар. 29 липня 1945, Бухарест, Румунія) — відомий румунський футболіст і тренер. Почав кар’єру як нападник, провів багато матчів за "Динамо" (Бухарест) та національну збірну Румунії, де зіграв понад 70 матчів і був капітаном.

Як тренер Луческу очолював численні клуби в Європі, серед яких "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Галатасарай", "Бешикташ", а також національні збірні Румунії і Туреччини. Найбільш видатний період — 12 років у Шахтарі, де він завоював численні титули, зокрема Кубок УЄФА 2009.

Луческу — один із найтитулованіших тренерів в історії футболу: рекордсмен за кількістю матчів і трофеїв зі "Шахтарем", п’ятий у світі за матчами в Лізі чемпіонів та почесний заслужений тренер України. wikipedia.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

