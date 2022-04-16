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"Прийшли до нас спеціально": Усик розповіла, що окупанти наробили в їхньому будинку

16 квітня 2022, 19:10

Дружина Усика в черговий раз послала орків слідом за російським кораблем.

Усик з дружиною
Усик з дружиною / instagram.com/usykkate1

Дружина Олександра Усика - Катерина записала відеозвернення у своєму Instagram, де поділилася новими подробицями злочинів російських загарбників.

"Тільки що я зв'язалася з людьми, які побували в Ворзелі, в моєму будинку. Вони відправили мені нові фотографії, поспілкувалися ми з ними. Спасибі величезне волонтерам, саперам, всім. Хтось, я думаю, хтось хто знав, що цей будинок наш і російська армія, велика, бл*дь, російська армія прийшла до нас в будинок спеціально. З усієї вулиці, дізнавшись, що це будинок Усика, вони туди приперлися, вони туди наср*ли, цілеспрямовано. Вони там лагодили свою техніку, пили бухло, я не знаю, що вони там накрали", - повідомила Усик.

Також дружина боксера в черговий раз послала орків слідом за російським кораблем.

"Коли вони дізналися, що це будинок Усика, вони відразу туди прийшли. Тому весь "русский мир", який підтримує, який бере участь у війні, йди за кораблем!",- сказала Катерина.

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Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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