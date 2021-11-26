Збірна України дізналася суперника у плей-офф відбору на ЧС-2022 з футболу

Україна зіграє проти Шотландії в плей-офф відбору на ЧС - 2022 / Reuters

У п'ятницю, 26 листопада, в Цюриху відбулося жеребкування раунду плей-офф чемпіонату світу з футболу. Свого суперника отримала і збірна України.

Підопічні Олександра Петракова після перемоги над боснійцями опинилася серед несіяних команд. Тому серед суперників нашій команді могли випасти Італія, Португалія, Швеція, Уельс або Шотландія. РФ теж була серед сіяних, але наші команди розводять при жеребкуванні УЄФА.

За підсумками жеребкування суперником національної збірної України у півфіналі стане Шотландія. Матч пройде на полі шотландців.

У разі перемоги, Україна у фіналі зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія.

Коли та де відбудуться матчі

Півфінали стикових матчів пройдуть на полі сіяних команд 24 березня 2022 року, фінал – 29 березня 2022 року. Обидві стадії складатимуться з одного поєдинку.

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За підсумками матчів плей-офф визначаться три фіналісти ЧС-2022 в Катарі.

Результати жеребкування

Загалом у жеребкуванні плей-офф взяло участь 12 команд, які й розіграють три путівки.

Шлях A

Шотландія – Україна

Уельс – Австрія

Шлях B

Росія – Польща

Швеція – Чехія

Шлях C

Італія – Північна Македонія

Португалія – Туреччина

Нагадаємо, в УАФ прийняли рішення прибрати приставку в. о і підписали з Петраковим контракт терміном до грудня 2022 року. Угода підписана з можливістю продовження до 30 липня 2024 року (на відбір і фінальну частину Євро-2024).

Члени виконавчого комітету УАФ одноголосно підтримали пропозиції президента Асоціації Андрія Павелка призначити Петракова головним тренером.