Чемпіонат світу з футболу-2022: як пройшов відбір і де відбудеться мундіаль

Кубок світу з футболу / Reuters

Відбір на Чемпіонат світу з футболу 2022 (в просторіччі "ЧС відбір") практично підійшов до кінця. Велика частина команд, які поїдуть на Аравійський півострів в Катар, вже відома.

Відбір на ЧС 2022

Турнір проходив наступним чином. Формат відбору мав на увазі дві стадії - групового турніру і стикових матчів.

Спершу Збірні поділили на десять груп по п'ять або шість збірних. Чотири учасники фінальної стадії Ліги націй УЄФА-2021 (Бельгія, Іспанія, Італія, Франція) потрапили в групи з п'ятьма командами. Десять переможців груп, згідно з регламентом, виходять у фінальну стадію ЧС-2022 безпосередньо.

Далі, на етапі стикових матчів до десяти збірних, які зайняли другі місця, приєднаються два кращих переможця груп Ліги Націй ‒ крім тих, хто пробився на Чемпіонат світу безпосередньо або теж посів друге місце у відбірковій групі.

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Жеребкування стикових матчів пройде 26 листопада. Європейський плей-офф відбору Чемпіонату світу ‒ 2022 призначений на такі дати: перший – 24-25 березня, другий - 28-29 березня.

Склад учасників ЧС 2022 визначиться остаточно тільки в червні ‒ після міжконтинентальних стиків команд з Азії, Океанії, Північної і Південної Америки.

Станом на 17 листопада 2021 року 13 збірних гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу з футболу-2022.

Катар зіграє на першості як країна-господар.

Англія, Данія, Іспанія, Сербія, Хорватія, Франція, Бельгія, Швейцарія, Німеччина і Нідерланди безпосередньо пробилися з Європи.

Також путівку на турнір собі гарантували Бразилія та Аргентина з Південної Америки.

ЧС 2022 в Катарі

Стадіон в Катарі / Reuters

До слова, цей мундіаль - останній, який пройде в звичному форматі з 32 командами. Вже з ЧС-2026 кількість команд збільшиться до 48 (+ 3 збірні з Європи), а ділитися всі учасники будуть на 16 груп по три команди.

Турнір же в 2022 році пройде в Катарі ‒ з 21 листопада до 19 грудня. Катар виграв право проведення чемпіонату в конкуренції з Австралією, Японією, Кореєю і США.

Матчі пройдуть на восьми стадіонах у п'яти містах: Ер-Райані (три стадіони), досі (два стадіони), Ель-Хаурі, Лусаїлі та Ель-Вакре. Всі стадіони розташовані дуже недалеко один від одного. Найдальші міста турніру - Ель-Вакра і Ель-Хаур – в годині їзди один від одного (між ними всього 87 кілометрів).

Оскільки більшу частину року на Аравійському півострові сильна спека, мундіаль перенесли з червня-липня на листопад-грудень.

Катар - скеляста пустельна країна, з невеликою кількістю опадів і нереально жарким і сухим літом. Середня температура в червні-липні (традиційному часу для чемпіонату світу) в Досі – близько 35 градусів. А в листопаді-грудні цілком комфортно - 20-25 градусів. До того ж на стадіонах організатори облаштували дорогу систему клімат-контролю.

Як ЧС-2022 вплине на єврокубки

Через мундіаль ("ЧС таблиця") в листопаді єврокубки і внутрішні чемпіонати в сезоні-2022/23 раніше почнуться і раніше підуть на перерву.

Календар Ліги чемпіонів, наприклад, зрушиться на місяць і ущільниться. Груповий етап розпочнеться 6-7 вересня (зазвичай – на тиждень пізніше). А матчі без урахування пауз на збірні проходитимуть щотижня (зазвичай – раз на два тижні).

Груповий етап ЛЧ-2022/23 завершиться 1-2 листопада. Зазвичай в цей час проходить тільки четвертий тур, а група фінішує на початку грудня.

У стикових матчах зіграють Росія, Португалія, Шотландія, Італія, Швеція, Уельс, Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна.

Крім них, через Лігу Націй в стики потрапили Австрія і Чехія.

Україна футбол ЧС 2022

Шлях збірної України у відбірковому турнірі ЧС-2022 був дуже складний і тернистий. Всього одну перемогу здобули українці в групі C – над Фінляндією. Плюс в самий розпал відбіркового циклу збірну покинув головний тренер - легенда українського футболу Андрій Шевченко. Причому саме під його керівництво збірна домоглася історичного досягнення ‒ з великими боями пробилася у чвертьфіналі Євро-2020. Після досить тривалої катавасії, збірну очолив колишній головний тренер молодіжної збірної Олександр Петраков (який у 2019 році виграв з нею молодіжну першість світу).

У передостанньому турі збірна Фінляндії - яка грала більшу частину матчу в меншості - обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 3:1. І вкрай ускладнила позицію українців. Ситуація перед останнім туром і матчем з босняками була така.

Варіанти для збірної України:

Україна потрапить в стики, якщо переможе Боснію і Герцеговину, а Франція, незважаючи на втрату мотивації, обіграє На виїзді з будь-яким рахунком Фінляндію.

Україна потрапить в стики, якщо обіграє Боснію і Герцеговину з рахунком 1:0, а Франція зіграє з Фінляндією внічию 0:0. Тоді команда Петракова займала б друге місце за особистими зустрічами (загальна різниця м'ячів і забитих голів була б однакова).

Якщо Франція зіграє з Фінляндією внічию з рахунком 1:1, то Україні потрібно перемагати в два м'ячі або 2:1, 3:2, 4:3 і т. д.

Якщо Франція зіграє з Фінляндією внічию з рахунком 2:2, то Україні потрібно перемагати в два м'ячі або 3:2, 4:3 і т. д.

Якщо Франція зіграє з Фінляндією внічию з рахунком 3:3, то Україні потрібно перемагати в два м'ячі або 4:3, 5:4 і т. д.

В кінцевому підсумку збірна України обіграла збірну Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0. І Франція з аналогічним рахунком обіграла Фінляндію. Стало бути, подальший шлях України лежить через стикові матчі.