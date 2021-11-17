УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Чемпіонат світу з футболу-2022: як пройшов відбір і де відбудеться мундіаль

17 листопада 2021, 14:35

Основна частина відбору на Чемпіонат світу з футболу-2022 (який відбудеться у спекотній країні Катар) закінчена. Залишилися лише стикові матчі плей-офф.

ЧС
Кубок світу з футболу / Reuters

Відбір на Чемпіонат світу з футболу 2022 (в просторіччі "ЧС відбір") практично підійшов до кінця. Велика частина команд, які поїдуть на Аравійський півострів в Катар, вже відома.

Відбір на ЧС 2022

  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters

Турнір проходив наступним чином. Формат відбору мав на увазі дві стадії - групового турніру і стикових матчів.

Спершу Збірні поділили на десять груп по п'ять або шість збірних. Чотири учасники фінальної стадії Ліги націй УЄФА-2021 (Бельгія, Іспанія, Італія, Франція) потрапили в групи з п'ятьма командами. Десять переможців груп, згідно з регламентом, виходять у фінальну стадію ЧС-2022 безпосередньо.

Далі, на етапі стикових матчів до десяти збірних, які зайняли другі місця, приєднаються два кращих переможця груп Ліги Націй ‒ крім тих, хто пробився на Чемпіонат світу безпосередньо або теж посів друге місце у відбірковій групі.

Реклама

Жеребкування стикових матчів пройде 26 листопада. Європейський плей-офф відбору Чемпіонату світу ‒ 2022 призначений на такі дати: перший – 24-25 березня, другий - 28-29 березня.

Склад учасників ЧС 2022 визначиться остаточно тільки в червні ‒ після міжконтинентальних стиків команд з Азії, Океанії, Північної і Південної Америки.

Станом на 17 листопада 2021 року 13 збірних гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу з футболу-2022.

Катар зіграє на першості як країна-господар.

Англія, Данія, Іспанія, Сербія, Хорватія, Франція, Бельгія, Швейцарія, Німеччина і Нідерланди безпосередньо пробилися з Європи.

Також путівку на турнір собі гарантували Бразилія та Аргентина з Південної Америки.

ЧС 2022 в Катарі

false
Стадіон в Катарі / Reuters

До слова, цей мундіаль - останній, який пройде в звичному форматі з 32 командами. Вже з ЧС-2026 кількість команд збільшиться до 48 (+ 3 збірні з Європи), а ділитися всі учасники будуть на 16 груп по три команди.

Турнір же в 2022 році пройде в Катарі ‒ з 21 листопада до 19 грудня. Катар виграв право проведення чемпіонату в конкуренції з Австралією, Японією, Кореєю і США.

Матчі пройдуть на восьми стадіонах у п'яти містах: Ер-Райані (три стадіони), досі (два стадіони), Ель-Хаурі, Лусаїлі та Ель-Вакре. Всі стадіони розташовані дуже недалеко один від одного. Найдальші міста турніру - Ель-Вакра і Ель-Хаур – в годині їзди один від одного (між ними всього 87 кілометрів).

Оскільки більшу частину року на Аравійському півострові сильна спека, мундіаль перенесли з червня-липня на листопад-грудень.

Катар - скеляста пустельна країна, з невеликою кількістю опадів і нереально жарким і сухим літом. Середня температура в червні-липні (традиційному часу для чемпіонату світу) в Досі – близько 35 градусів. А в листопаді-грудні цілком комфортно - 20-25 градусів. До того ж на стадіонах організатори облаштували дорогу систему клімат-контролю.

Як ЧС-2022 вплине на єврокубки

Через мундіаль ("ЧС таблиця") в листопаді єврокубки і внутрішні чемпіонати в сезоні-2022/23 раніше почнуться і раніше підуть на перерву.

Календар Ліги чемпіонів, наприклад, зрушиться на місяць і ущільниться. Груповий етап розпочнеться 6-7 вересня (зазвичай – на тиждень пізніше). А матчі без урахування пауз на збірні проходитимуть щотижня (зазвичай – раз на два тижні).

Груповий етап ЛЧ-2022/23 завершиться 1-2 листопада. Зазвичай в цей час проходить тільки четвертий тур, а група фінішує на початку грудня.

У стикових матчах зіграють Росія, Португалія, Шотландія, Італія, Швеція, Уельс, Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна.

Крім них, через Лігу Націй в стики потрапили Австрія і Чехія.

Україна футбол ЧС 2022

  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters
  • Відбір на ЧС-2022
    Відбір на ЧС-2022 Reuters

Шлях збірної України у відбірковому турнірі ЧС-2022 був дуже складний і тернистий. Всього одну перемогу здобули українці в групі C – над Фінляндією. Плюс в самий розпал відбіркового циклу збірну покинув головний тренер - легенда українського футболу Андрій Шевченко. Причому саме під його керівництво збірна домоглася історичного досягнення ‒ з великими боями пробилася у чвертьфіналі Євро-2020. Після досить тривалої катавасії, збірну очолив колишній головний тренер молодіжної збірної Олександр Петраков (який у 2019 році виграв з нею молодіжну першість світу).

У передостанньому турі збірна Фінляндії - яка грала більшу частину матчу в меншості - обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 3:1. І вкрай ускладнила позицію українців. Ситуація перед останнім туром і матчем з босняками була така.

Варіанти для збірної України:

Україна потрапить в стики, якщо переможе Боснію і Герцеговину, а Франція, незважаючи на втрату мотивації, обіграє На виїзді з будь-яким рахунком Фінляндію.

Україна потрапить в стики, якщо обіграє Боснію і Герцеговину з рахунком 1:0, а Франція зіграє з Фінляндією внічию 0:0. Тоді команда Петракова займала б друге місце за особистими зустрічами (загальна різниця м'ячів і забитих голів була б однакова).

Якщо Франція зіграє з Фінляндією внічию з рахунком 1:1, то Україні потрібно перемагати в два м'ячі або 2:1, 3:2, 4:3 і т. д.

Якщо Франція зіграє з Фінляндією внічию з рахунком 2:2, то Україні потрібно перемагати в два м'ячі або 3:2, 4:3 і т. д.

Якщо Франція зіграє з Фінляндією внічию з рахунком 3:3, то Україні потрібно перемагати в два м'ячі або 4:3, 5:4 і т. д.

В кінцевому підсумку збірна України обіграла збірну Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0. І Франція з аналогічним рахунком обіграла Фінляндію. Стало бути, подальший шлях України лежить через стикові матчі.

viber
футбол збірна України Андрій Шевченко ЧС-2022 Олександр Петраков
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі теплі сукні, в яких холоднеча буде милоюУ моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі теплі сукні, в яких холоднеча буде милою Щоб в будинку був достаток: як правильно мити підлогу та витирати пил, щоб залучити удачуЩоб в будинку був достаток: як правильно мити підлогу та витирати пил, щоб залучити удачу Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачуНовий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік ТиграЛюбовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра Лікар назвав медпрепарат, який тільки ускладнює лікування коронавірусуЛікар назвав медпрепарат, який тільки ускладнює лікування коронавірусу
14:44

У магазин за продуктами з COVID-сертифікатом і локдаун: у МОЗ пояснили ситуацію з карантином

14:43

Чорна смуга в житті Ківи: нардеп залишився без нагородної зброї та більше не кандидат наукВідео

14:35

Чемпіонат світу з футболу-2022: як пройшов відбір і де відбудеться мундіальФото

14:29

"Спецоперація Путіна та Лукашенка": Кулеба розповів, чим загрожує ситуація з мігрантами УкраїниВідео

14:24

"Вовина тисяча": як отримати гроші за вакцинацію і все, що потрібно знати про заохочення щепленихВідео

Реклама
14:22

Група компаній DIM презентувала оновлену концепцію житлового комплексу Lucky LandФотоВідео новости компании

14:07

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: що не можна робити, щоб не накликати біду

13:55

Жорстка умова Німеччини щодо Північного потоку-2: у Путіна заявили, що Росія виконає всі вимогиВідео

13:51

Привітання з днем народження подрузі смс, картинки і красиві побажання своїми словами

13:38

МОЗ каратиме лікарів-антивакцинаторівВідео

13:37

У МОЗ розповіли, чи вийде Київ з "червоної" зони найближчим часом

13:20

"Мерлінова борода!": продовженню фільмів про Гаррі Поттера бути - тепер офіційноВідео

13:03

Загроза військового вторгнення Росії в Україну: Швеція готова відправити війська на підмогу КиєвуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 листопада 2021: Терезам – борги, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

12:58

Названо суми божевільних штрафів за продаж ліків дітямВідео

12:54

"Велике будівництво" відмовилося від людиногодин і радянських нормативів – Рада ухвалила закон

12:37

Нацкорпус ініціює проведення вишколів через загрозу російської агресії

12:35

Тіло 4-річної дівчинки лежало в ліжечку: під Дніпром до смерті побили дитину

12:27

"Вовина тисяча" згорить через чотири місяці: нардеп розповів, як витратити бонус за вакцинаціюВідео

12:26

Танцюючий президент: Влад Яма показав архівне фото із Зеленським зі зйомок перших Танців з зірками

Реклама
12:20

МОЗ назвало шокуючу кількість українців, які не отримали другу дозу антиковідної вакциниВідео

12:17

Кабмін оновив список одержувачів субсидій: хто має право на грошову допомогу

12:09

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюбВідео

11:56

З 22 листопада київські школярі повернуться за парти

11:43

Битва військ країн ЄС з армією РФ за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по КиєвуВідео

11:34

Зв'язали та заклеїли рот скотчем: скандал у дитсадку на Полтавщині отримав несподіваний поворотВідео

11:18

Вакцинація стане обов'язковою: у МОЗ хочуть посилити правила карантину для "жовтої" зони

11:17

Зеленський з келихом пива вболівав за збірну України на Чемпіонаті світу 2022 в одному з пабів Києва

11:11

Місячний календар на грудень 2021: знаки долі, великі втрати і найнебезпечніший день

11:06

На 25% відсотків щороку: у Нацбанку спрогнозували, як дорожчатиме тариф на світло

10:26

Мігранти намагалися прорватися до Польщі: у Варшаві зробили заяву про терміни завершення кризиВідео

10:25

"Не хочу морити голодом": мати-зозуля з Кривого Рогу пояснила, навіщо кинула 9 дітей під міськрадою

10:00

Лікарі назвала симптоми COVID-19, при яких потрібно терміново викликати швидку допомогуВідео

09:56

Зустрінемо Рік Тигра з "плюсами": синоптик розповів про погоду в новорічну ніч

09:37

Війська Росії біля кордонів України: Зеленський та Ердоган провели телефонні перемовини

08:49

Шантаж Європи через ПП-2 і дефіцит газу: Європі взимку загрожують віялові відключення світлаВідео

08:32

Коронавірус в Україні 17 листопада: понад 18 тис. нових хворих і 769 жертв

08:10

Прикмети на 17 листопада: що не можна робити в Єрьомін день і як не потрапити в бідуВідео

08:09

Технічна затримка: чому запуску Північного потоку-2 вже не завадитиПогляд

08:04

ОБСЄ виявила десятки танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні на ДонбасіВідео

Реклама
07:44

Гороскоп на сьогодні 17 листопада 2021: Тільцям - ризик травм, Терезам - доленосний деньВідео

07:20

Філантроп чи завойовник: чому Велика Британія взялася за УкраїнуПогляд

07:14

Лютий і сніговий березень: з'явився перший прогноз погоди на весну 2022 в УкраїніВідео

07:10

НП в Україні на кордоні з Білоруссю і атака мігрантів: експерт різко розніс дії КиєваВідео

06:43

Привозять на ношах з низькою сатурацією: лікар розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19

06:29

Путін закладає для України бомбу уповільненої діїПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

05:35

Втрачають сили і вагу: лікар назвав незвичайні симптоми COVID-штаму ДельтаВідео

05:28

Агресія проти України і удар по оточенню Путіна: в ЄС закликали до рішучих дійВідео

05:09

Як правильно солити й перчити страви - прості лайфхаки від зіркового шеф-кухаря

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти