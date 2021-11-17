Збірна України з футболу офіційно отримала нового тренера

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував Петракову посаду строком до 30 грудня 2022 року.
Під час сьогоднішнього засідання виконкому Української Асоціації футболу під час якого був обраний головний тренер національної збірної країни з футболу.
Ним став колишній виконуючий обов'язки Олександр Петраков, повідомляє пресслужба УАФ.
Президент УАФ Андрій Павелко запропонував Петракову посаду строком до 30 грудня 2022 року. Саме тоді завершується Чемпіонат світу в Катарі. Водночас новий головний тренер збірної має можливість продовжити контракт до 30 липня 2024 року - на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024.
"За цей час (поки Петраков був виконуючим обов'язки - ред.) команда не програла жодного матчу звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, і завоювала дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами - збірними Фінляндії та Боснії, А також Герцеговини", - заявив Павелко.
Нагадаємо, раніше, 1 серпня поточного року стало відомо, що Андрій Шевченко покинув посаду головного тренера збірної України - після кінця терміну контракту.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що його повинен був замінити друга легенда українського футболу - Сергій Ребров.
Однак, виникли проблеми з розірванням поточного контракту Реброва - з еміратським клубом Аль-Айн. В УАФ повідомляли, що допоможуть фахівцеві з компенсацією за розрив контракту - якщо сума не перевищить 1 млн євро.
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