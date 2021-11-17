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Збірна України з футболу офіційно отримала нового тренера

17 листопада 2021, 23:57

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував Петракову посаду строком до 30 грудня 2022 року.

Олександр Петраков
Олександр Петраков офіційно став тренером збірної / УАФ

Під час сьогоднішнього засідання виконкому Української Асоціації футболу під час якого був обраний головний тренер національної збірної країни з футболу.

Ним став колишній виконуючий обов'язки Олександр Петраков, повідомляє пресслужба УАФ.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував Петракову посаду строком до 30 грудня 2022 року. Саме тоді завершується Чемпіонат світу в Катарі. Водночас новий головний тренер збірної має можливість продовжити контракт до 30 липня 2024 року - на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024.

"За цей час (поки Петраков був виконуючим обов'язки - ред.) команда не програла жодного матчу звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, і завоювала дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами - збірними Фінляндії та Боснії, А також Герцеговини", - заявив Павелко.

Нагадаємо, раніше, 1 серпня поточного року стало відомо, що Андрій Шевченко покинув посаду головного тренера збірної України - після кінця терміну контракту.

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Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що його повинен був замінити друга легенда українського футболу - Сергій Ребров.

Однак, виникли проблеми з розірванням поточного контракту Реброва - з еміратським клубом Аль-Айн. В УАФ повідомляли, що допоможуть фахівцеві з компенсацією за розрив контракту - якщо сума не перевищить 1 млн євро.

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