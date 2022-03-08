РФ викинули з відбору на ЧС-2022: матч збірної України перенесено

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Стало відомо про рішення бюро Організаційного комітету ФІФА щодо матчів раунду плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022, у зв'язку з ситуацією, що склалася після збройної агресії РФ проти України.

У ФІФА прийняли рішення про остаточну дискваліфікацію Росію з ЧС-2022, говориться на сайті організації.

При цьому півфінальний матч плей-офф кваліфікації проти збірної Польщі не відбудеться. "Кадра" автоматично отримала місце у фіналі, де зустрінеться з переможцем пари Швеція-Чехія.

Звернемо увагу, що запланований на 24 березня поєдинок Шотландія – Україна не відбудеться. Швидше за все, цей матч зіграють у червні. Підставою для перенесення став лист Української асоціації футболу про зрив підготовки до плей-офф через вторгнення Росії.

Футбольні федерації Шотландії, Уельсу та Австрії (два потенційних суперника у фіналі плей-офф кваліфікації) проявили солідарність з Україною і погодилися перенести матч "синьо-жовтих" на літо.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонила збірні та клуби Росії з футболу від участі в будь-яких змаганнях під своїми егідами.