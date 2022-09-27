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Шотландія була сильнішою: збірна України не змогла пробитися в Дивізіон A Ліги націй

27 вересня 2022, 23:42

Україна віддала місце Шотландії в Дивізіоні A.

Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / УАФ

Збірна України не змогла обіграти збірну Шотландії в матчі 6-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23.

Збірна України створила багато моментів на початку першого тайму, але реалізація завадила.

Українські футболісти 21 вересня зазнали від шотландців розгромної поразки 0:3 і поступилися лідерством у групі.

Після цього Україна розгромила Вірменію 5:0, але шотландці, обігравши 2:1 Ірландію, зберегли перше місце і відрив у два очки.

Тому українцям для того, щоб фінішувати першими в групі і отримати підвищення в класі, потрібна була тільки перемога.

Шотландців влаштовувала нічия, тому вони, утримавши нульовий рахунок, почнуть наступний сезон в Лізі А.

Збірна України провела матч активніше і повинна була відкривати рахунок вже на восьмій хвилині, проте Андрій Ярмоленко не зміг забити у порожні ворота після прострілу Михайла Мудрика.

Ярмоленко і Малиновський

У перших трьох поєдинках турніру Україна:

  • 8 червня виграла в Ірландії 1: 0,
  • 11 червня розгромила Вірменію 3:0,
  • 14 червня в матчі-відповіді з Ірландією задовольнялася нічиєю -1:1.

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