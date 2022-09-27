Шотландія була сильнішою: збірна України не змогла пробитися в Дивізіон A Ліги націй

Україна віддала місце Шотландії в Дивізіоні A.
Збірна України не змогла обіграти збірну Шотландії в матчі 6-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23.
Збірна України створила багато моментів на початку першого тайму, але реалізація завадила.
Українські футболісти 21 вересня зазнали від шотландців розгромної поразки 0:3 і поступилися лідерством у групі.
Після цього Україна розгромила Вірменію 5:0, але шотландці, обігравши 2:1 Ірландію, зберегли перше місце і відрив у два очки.
Тому українцям для того, щоб фінішувати першими в групі і отримати підвищення в класі, потрібна була тільки перемога.
Шотландців влаштовувала нічия, тому вони, утримавши нульовий рахунок, почнуть наступний сезон в Лізі А.
Збірна України провела матч активніше і повинна була відкривати рахунок вже на восьмій хвилині, проте Андрій Ярмоленко не зміг забити у порожні ворота після прострілу Михайла Мудрика.
У перших трьох поєдинках турніру Україна:
- 8 червня виграла в Ірландії 1: 0,
- 11 червня розгромила Вірменію 3:0,
- 14 червня в матчі-відповіді з Ірландією задовольнялася нічиєю -1:1.
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