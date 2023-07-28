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"Ніяких рукостискань": Харлан "вибухнула" емоціями після скандалу з росіянкою

Олексій Тесля
28 липня 2023, 08:57 оновлено 28 липня, 09:04
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Ольга Харлан розповіла про те, що після дискваліфікації вона "кричала від болю".
Харлан
Ольга Харлан прокоментувала скандал з Ганною Смирновою / Колаж: Главред: Фото: dsmsu.gov.ua, скріншот

Українська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала скандал з приводу її дискваліфікації на ЧС в Італії після того, як вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій.

За словами української фехтувальниці, її засмутило рішення про дискваліфікацію. Свій запис вона опублікувала в Instagram.

При цьому лідер збірної України з фехтування подякувала всім за підтримку і підкреслила, що її вчинок був зроблений від щирого серця.

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"Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку — звичайно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші меседжі, сторіз, підтримка — підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, які нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх мотивував — це неможливо передати. Спасибі кожному з вас, кожному бійцю, який нас захищає", — підкреслила українська чемпіонка.

При цьому вона твердо заявила про те, що нікого, в тому числі українців, не можна примусити до фальшивого миру, чого домагається агресор.

"Ніяких рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі в цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися. Тому що змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх — не передати словами. Спасибі кожному, відчуваю все. Ти в моєму серці. Слава Україні", - додала Харлан.

Дивіться відео - звернення Ольги Харлан:

Screenshot
Ольга Харлан записала звернення / скріншот

Нагадаємо, після того, як Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, шаблістка з РФ влаштувала провокацію. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик. При цьому росіянка демонстративно залишалася на майданчику, удаючи, що вона чекає на рукостискання Харлан. Українку в результаті дискваліфікували.

В Зеленського прокоментували рішення FIE і натякнули на те, що подібний вчинок вказує на позицію у війні, яку розв'язав Путін проти України.

"Міжнародна федерація фехтування, чи слід це сприймати як позицію? Російські гроші не пахнуть кров'ю?", - написав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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