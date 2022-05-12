"Мій Херсон вам в рот не влізе": Беленюк показав яскраву обновку

На своїй сторінці в Instagram він опублікував нове фото.
Олімпійський чемпіон Токіо 2020, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк похвалився новим весняно-військовим образом.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому зображений в сірих спортивних брюках і чорній футболці із зображенням кавуна і написом "Мій Херсон вам в рот не влізе".
"Травень - час переходити на футболки", - підписав фото Беленюк.
Тим часом у тимчасово окупованому Росією Херсоні вуличний музикант виконав Гімн України граючи на гітарі. У місцевих Telegram каналах розповсюджується відео Ігри Чоловіки перед перехожими прямо біля проїжджої частини.
Також Херсонські партизани оголосили нагороду 500 тисяч гривень за голову головного місцевого колаборанта Кирила Стремоусова, який у середу, 11 травня, заявив про те, що має намір звернутися від імені регіону до російського диктатора Путіна ‒ щоб той негайно приєднати область до країни-агресора.
Читайте також:
- Олімпійський чемпіон Беленюк має намір продати свою золоту медаль: на що підуть кошти
- Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму-розвідка Британії
- "Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": мати розповіла про вбивство орками дочки в Херсоні