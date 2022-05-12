"Мій Херсон вам в рот не влізе": Беленюк показав яскраву обновку

Беленюк показав яскраву обновку / УНІАН

Олімпійський чемпіон Токіо 2020, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк похвалився новим весняно-військовим образом.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому зображений в сірих спортивних брюках і чорній футболці із зображенням кавуна і написом "Мій Херсон вам в рот не влізе".

"Травень - час переходити на футболки", - підписав фото Беленюк.

Тим часом у тимчасово окупованому Росією Херсоні вуличний музикант виконав Гімн України граючи на гітарі. У місцевих Telegram каналах розповсюджується відео Ігри Чоловіки перед перехожими прямо біля проїжджої частини.

Також Херсонські партизани оголосили нагороду 500 тисяч гривень за голову головного місцевого колаборанта Кирила Стремоусова, який у середу, 11 травня, заявив про те, що має намір звернутися від імені регіону до російського диктатора Путіна ‒ щоб той негайно приєднати область до країни-агресора.

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