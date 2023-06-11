З рук видерли прапор: під час фіналу Ліги чемпіонів стався гучний скандал через Україну

У той момент коли українець захотів розгорнути прапор України до нього підскочив охоронець і почав забирати його.

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Ліга чемпіонів у Стамбулі / Колаж Главред, фото Telegram-канал Бомбардир

10 червня в Стамбулі на Олімпійському стадіону ім. Ататюрка стався скандал під час фіналу Ліги Чемпіонів між англійським Манчестер Сіті і міланським Інтером.

Як повідомляє Telegram-канал Бомбардир, у вболівальника Манчестер Сіті на стадіоні намагалися відібрати український прапор.

Охорона Олімпійського стадіону ім. Ататюрка накинулася на чоловіка, який прийшов повболівати за улюблену команду у вирішальній грі проти Інтера з українським прапором.

У той момент коли українець захотів розгорнути прапор України до нього підскочив охоронець і почав забирати прапор.

Пізніше прапор України вболівальнику повернули.

У Туреччині на Лізі чемпіонів вимагали віддати прапор України / скріншот

Хто виграв Лігу чемпіонів

Манчестер Сіті у фіналі здобув мінімальну перемогу над міланським Інтером і вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

За підсумками цього сезону команда Хосепа Гвардіоли оформила требл. Манчестер Сіті стали чемпіонами АПЛ, завоювали Кубок Англії і тріумфували в Лізі чемпіонів.

Дивіться відео, як пройшов фінал Ліги Чемпіонов:

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