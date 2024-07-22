Футбол без України - УЄФА зарахував Дніпру-1 дві технічні поразки

Європейський футбольний союз (УЄФА) зарахував дві технічні поразки з рахунком 0:3 СК "Дніпро-1" у матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з угорською "Академією Пушкаш". Таким чином, організація відреагувала на те, що українська команда знялася з нового розіграшу чемпіонату країни. Про це повідомили на сайті УЄФА.
Український футбольний клуб "Дніпро-1" на сьогоднішній день має фінансові проблеми. Саме тому він не може брати участь у європейських змаганнях.
Спорт в Україні
Нагадаємо, що Національний олімпійський комітет (НОК) затвердив склад офіційної делегації України на Олімпіаді-2024, яка відбудеться з 26 липня по 11 серпня. До Парижу всього їдуть 297 осіб.
Також Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють наразі у світі, укласти перемир’я на час Олімпіади в Парижі. З такою промовою він виступив під час молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані.
Раніше чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик відвідав зруйновану окупантами дитячу лікарню Охматдит у Києві.
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