Денис Берінчик у потужному бою переміг росіянина Чанієва і захистив титул чемпіона вшосте

Денис Берінчик / facebook.com/K2Ukraine

Відомий український боксер Денис Берінчик перемогти росіянина ІСУ Чанієва в рамках бою, який відбувся у торговому центрі "Термінал" у Броварах, що на Київщині.

Бій між 33-річним українцем і 29-річним представником РФ тривав всі належні за регламентом дюжину раундів.

Протягом усього поєдинку боксери обмінювалися різкими і потужними ударами. В середині бою Берінчик чанієв розбив ніс. Але українець не зменшив натиск атак і продовжив наносити удари. У підсумку всі троє суддів одноголосним рішенням віддали перемогу Берінчику з рахунком: 116-112, 118-110, 118-111.

Таким чином, українець успішно захистив вшосте в кар'єрі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO International.

Для Берінчика перемога стала 16-ю (9 з них він домігся нокаутом) в 16 поєдинках на професійному рингу.

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Чанієв програв вчетверте в кар'єрі. В його активі 15 перемог (7 ‒ нокаутом) в 19 боях.

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Нагадаємо, раніше Денис Берінчик поділився спогадами про трагічну сторінку власного життя - смерть новонародженого сина Тимура кілька років тому (влітку 2018 року).

"Як ми скажемо - на все воля Божа. Але коли ось є наші лікарі, які не дуже сильно освічені, ми знаємо, як вони вчилися в свої роки, тому що так само вчилися і ми", ‒ сказав Берінчик.

За його словами, син помер через два тижні після народження.

"Є момент похибки на докторську ситуацію - вкололи щось, викликали передчасні пологи, сказали, що потрібно зберегти плід, порахували свої терміни, на шестимісячному етапі зробили кесарів. Занадто був маленьким, підключили до апарату штучного дихання. А через два тижні. Похрестити. Ангел пішов", - сказав Берінчик.