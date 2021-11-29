Танці з зірками 2021: хто переміг у 8 сезоні шоу

Грандіозний суперфінал, чарівні виступи і несподівані результати - таким запам'ятається 8 сезон кращого танцювального шоу країни.
Сьогодні о 21:00 на каналі 1 + 1 відбулася прем'єра фіналу 8сезону головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. Хто з трьох пар здобув перемогу, читайте далі.
Перший етап
У першому етапі фіналу Танців пари виконали номери, які припали до смаку суддям.
Пара Логай-Кареліна вийшли на паркет з вишуканим віденським вальсом.
Пара Харлан-Дікусар виконали запальне танго, що полюбилося суддям.
Пара Войтенко-Маланчук за бажанням суддів повторили чуттєвий вальс.
Другий етап
Танці для другого етапу для пар вибирали телеглядачі. Таким чином пари виконали:
- Логай-Кареліна - контемп
- Харлан-Дікусар - самба.
- Войтенко-Маланчук - контемп.
Третій етап
На паркет третього етапу фіналу пари вийшли для виконання фрістайлу під музику артистів вибулих з 8 сезону проєкту раніше.
За підсумками суддівського голосування пари отримали наступні оцінки:
- 05 Логай-Кареліна - 177 балів
- 06 Харлан-Дікусар - 171 бал
- 11 Войтенко-Маланчук-174 балів.
За результатами глядацького голосування та суддівських оцінок перше місце в шоу Танці з зірками в 2021 році посіла пара № 5 - Артур Логай та Анна Кареліна.
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