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Танці з зірками 2021: хто переміг у 8 сезоні шоу

29 листопада 2021, 00:28

Грандіозний суперфінал, чарівні виступи і несподівані результати - таким запам'ятається 8 сезон кращого танцювального шоу країни.

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Хто переміг у Танцях з зірками 2021? / instagram.com/tanci1plus1

Сьогодні о 21:00 на каналі 1 + 1 відбулася прем'єра фіналу 8сезону головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. Хто з трьох пар здобув перемогу, читайте далі.

Перший етап

У першому етапі фіналу Танців пари виконали номери, які припали до смаку суддям.

Пара Логай-Кареліна вийшли на паркет з вишуканим віденським вальсом.

Пара Харлан-Дікусар виконали запальне танго, що полюбилося суддям.

Пара Войтенко-Маланчук за бажанням суддів повторили чуттєвий вальс.

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Другий етап

Танці для другого етапу для пар вибирали телеглядачі. Таким чином пари виконали:

  • Логай-Кареліна - контемп
  • Харлан-Дікусар - самба.
  • Войтенко-Маланчук - контемп.

Третій етап

На паркет третього етапу фіналу пари вийшли для виконання фрістайлу під музику артистів вибулих з 8 сезону проєкту раніше.

За підсумками суддівського голосування пари отримали наступні оцінки:

  • 05 Логай-Кареліна - 177 балів
  • 06 Харлан-Дікусар - 171 бал
  • 11 Войтенко-Маланчук-174 балів.

За результатами глядацького голосування та суддівських оцінок перше місце в шоу Танці з зірками в 2021 році посіла пара № 5 - Артур Логай та Анна Кареліна.

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Артур Логай та Анна Кареліна - переможці шоу Танці з зірками в 2021 році / instagram.com/tanci1plus1

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Раніше Дмитро Комаров для тревел-шоу Мандруй Україною розкрив таємниці магії карпатських мольфарів.

Дивіться всі випуски шоу Танці з зірками на сайті 1plus1video.

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