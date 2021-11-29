Танці з зірками 2021: хто переміг у 8 сезоні шоу

Хто переміг у Танцях з зірками 2021? / instagram.com/tanci1plus1

Сьогодні о 21:00 на каналі 1 + 1 відбулася прем'єра фіналу 8сезону головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. Хто з трьох пар здобув перемогу, читайте далі.

Перший етап

У першому етапі фіналу Танців пари виконали номери, які припали до смаку суддям.

Пара Логай-Кареліна вийшли на паркет з вишуканим віденським вальсом.

Пара Харлан-Дікусар виконали запальне танго, що полюбилося суддям.

Пара Войтенко-Маланчук за бажанням суддів повторили чуттєвий вальс.

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Другий етап

Танці для другого етапу для пар вибирали телеглядачі. Таким чином пари виконали:

Логай-Кареліна - контемп

Харлан-Дікусар - самба.

Войтенко-Маланчук - контемп.

Третій етап

На паркет третього етапу фіналу пари вийшли для виконання фрістайлу під музику артистів вибулих з 8 сезону проєкту раніше.

За підсумками суддівського голосування пари отримали наступні оцінки:

05 Логай-Кареліна - 177 балів

06 Харлан-Дікусар - 171 бал

11 Войтенко-Маланчук-174 балів.

За результатами глядацького голосування та суддівських оцінок перше місце в шоу Танці з зірками в 2021 році посіла пара № 5 - Артур Логай та Анна Кареліна.

Артур Логай та Анна Кареліна - переможці шоу Танці з зірками в 2021 році / instagram.com/tanci1plus1

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Дивіться всі випуски шоу Танці з зірками на сайті 1plus1video.

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