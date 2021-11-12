Марафон гумористичних прем’єр: телеканал 1+1 презентує новий Вечірній Квартал та Жіночий Квартал

Два в одному: 1+1 представить вечір гумору від Кварталів / Пресслужба

13 листопада о 20:15на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра нових випусків Вечірнього Кварталу. На глядачів очікують гострий гумор, запрошені гості та несподівані номери. А о 22:10 відбудеться прем’єра Жіночого Кварталу. Актори жартуватимуть на побутові теми, знайомі кожному з нас.

Прямо на сцені Вечірнього Кварталу актори влаштують прощання з футбольною кар’єрою Артема Мілевського. Вони пригадають цікаві новини з його життя, про які говорила вся Україна, і заспівають прощальну пісню.

Не обійдеться без традиційних політичних пародій.

Наприклад, що трапиться на міжнародних переговорах, якщо не прийде перекладач? На допомогу можуть прийти абсолютно несподівані політики.

Зірковими гостями нового Вечірнього Кварталу стануть ЛЯПИС 98, MONATIK та канадський репер K-Maro зі своїми хітами Femme like you та Sous l’oeil de l’ange.

Реклама

MONATIK на Вечірньому Кварталі / Пресслужба

Для іноземного гостя Вечірній Квартал підготував невеликий конкурс – за фотографіями йому потрібно буде вгадати, чим займається та чи інша відома людина в Україні, але абсолютно невідома для K-Maro.

"Ми самі в передчутті нових випусків, оскільки знімали їх із глядачами. Звичайно, відповідно до всіх карантинних норм. Але коли ти граєш не на пусту залу, а для глядачів – це абсолютно інші емоції та інша енергетика. Ми даємо емоції глядачам, а вони нам у відповідь. Тож не пропустіть нові випуски "Вечірнього Кварталу". Це буде потужно!", - прокоментував актор Юрій Ткач.

Репер K-Maro у Вечірньому Кварталі вгадає українських зірок / Пресслужба

Зірковим гостем Жіночого Кварталу стане Дмитро Каднай, який прийде відвідати Анастасію Оруджову після її травми на Танцях з зірками. Проте, виявиться, що дівчата не змогли зізнатись Насті, що її на проєкті замінила Олександра Машлятіна, тому вирішили збрехати, що після вильоту їх подруги проєкт закрили.

"Знаєте, було б дуже прикро, якби замість мене взяли когось іншого. Розумієте, я тренувалась, кастинги проходила, а хтось би прийшов на все готове. Я б за таке вбила б!", - прокоментує у номері Оруджова.

У Жіночому Кварталі не обійдеться без гумору про стосунки: дівчата зустрінуться, щоб відсвяткувати заручини однієї з них. Проте виявиться, що привід для свята змінився - героїня зі своїм бойфрендом розійшлась, проте зійшлася з колишнім. Як на такий поворот подій відреагують подруги – глядачі дізнаються вже завтра.

Музичний сюрприз Жіночий Квартал підготував разом з гуртом KADNAY. Вони виконають популярний трек Disco Girl на новий лад та заспівають, що від поганого настрою завжди рятують танці, а танцювати можна де завгодно та при будь-якій погоді.

Актриси жіночого кварталу залучать Кадная до гумористичної замальовки / Пресслужба

Також на глядачів чекає унікальний номер від Володимира Шумка, у якому він одночасно зіграє два герої та пісня про шопінг.

Дивіться нові випуски Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу 13 листопада з 20:15 на телеканалі 1+1.