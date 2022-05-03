Знаменитий британський співак потужно підтримав Україну перед мільйонною публікою

Пол Маккартні / Christa Hazel

Британський музикант Пол Маккартні під час свого концертного туру по США в рамках світового турне під назвою Got Back з'явився на сцені в місті Спокан, Вашингтон, з українським прапором в руках.

Про це 30 квітня повідомило видання Independent.

Відповідне відео опубліковане в Twitter користувачем Christa Hazel.

"Обожнюю кожну хвилину шоу в Спокані, особливо вашу підтримку України. Приголомшливо", - йдеться в публікації.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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