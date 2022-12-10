"Холостяк" Топольський розповів, скільки заробляє і скільки витрачає на місяць

"Холостяк" Алекс Топольський розповів, що до пандемії коронавірусу заробляв більше 50 тисяч доларів на місяць. Холостяк займається нерухомістю

"Холостяк" Топольський розповів, скільки заробляє / Колаж фото УНІАН та Instagram

Головний герой дванадцятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" − комерсант Алекс Топольський - зізнався, що до пандемії коронавірусу заробляв близько 60 тисяч доларів США на місяць. Про це розповів в інтерв'ю проекту "Слава+".

Топольський (уродженець Львова) давно працює в США за трьома напрямками − нерухомість, послугу онлайн-асистентів, та послуги у форматі Phonetized.

"До ковіду я заробляв 60 тисяч доларів чистими на місяць. Після ковида бізнес постраждав. І зараз в 2,5 рази менше заробляю", – сказав він.

Топольський окремо зазначив-Для того, щоб комфортно жити сім'ї з трьох осіб в Лос-Анджелесі потрібно в середньому 4 тисячі доларів США. Але він самим звик витрачати від 5 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, раніше герой українського шоу "Холостяк" Алекс Топольський відповів на вкидання про те, що у нього насправді немає бізнесу.

За його словами, йому смішно навіть читати такі претензії. Як написав він на своїй сторінці в Instagram, він працює за трьома напрямками: нерухомість, віртуальні помічники і Phonetized

"У 2017 році я відкрив першу AirBnb студію. Це був абсолютно новий для мене напрямок. Я нічого не знав про цей бізнес, але розумів, що ця справа точно буде прибутковою, і тому не побоявся піти в новий і невідомий для мене напрямок. У мене було всього 3000$ і ще 2000$ на кредитці, і я витратив все, щоб купити необхідні меблі і декор для першої студії. Я пішов на великий ризик і домовленості, щоб дійти до поставленої мети. І у мене вийшло", - ділиться Топольський.

Крім того, раніше стало відомо про те, що український шоумен і учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак одружився.

Як поділився він на своїй сторінці в Instagram, його обраницею стала дівчина на ім'я Аліна, з якою він зустрічався кілька років, в тому числі до початку зйомок у проекті.

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