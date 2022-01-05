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Голос країни-12-стала відома дата прем'єри на телеканалі 1+1

5 січня 2022, 12:40

Залишилися лічені дні до початку одного з наймасштабніших вокальних шоу нашої країни.

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Голос країни-12 - озвучена дата прем'єри на 1+1 / Пресслужба

23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем’єра дванадцятого сезону вокального шоу Голос країни. До оновленого складу тренерів увійшли топові українські зірки: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук.

Дворазовий тренер-переможець Голосу країни Святослав Вакарчук повернувся у червоне крісло після п’ятирічної перерви. Потап виступить у ролі тренера вже вчетверте, а переможниця минулого сезону DOROFEEVA - вдруге. Новачком у легендарному червоному кріслі стала попкоролева Оля Полякова.

Дванадцятий сезон Голосу країни пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". Напередодні новорічних свят тренери шоу в яскравих образах, сидячи у легендарних червоних кріслах, заспівали величний твір Миколи Леонтовича Щедрик, якому цього року виповнилось 120-років. Окрім того, до них доєднались учасники сліпих прослуховувань шоу. Проте чи пройдуть ці учасники до команд – стане відомо з 23 січня.

Ведучими Голосу країни-12 стали незмінні ведучі – сімейна пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча. За словами Горбунова, щороку впевнюється, що саме голоси учасників є певним ДНК проєкту.

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"Голос країни — це завжди про актуальність і тренди, у цьому — успіх кожного сезону. 12-й нагадує ті часи, коли я приєднався до проєкту, десь у четвертому сезоні. Він ближчий до народу. У ньому менше альтернативної музики, більше — зрозумілої та актуальної для слухачів. Дивуватимуть точно голоси учасників, тому що саме голос — ДНК проєкту. Щоразу частково змінюються тренери, декорації, музика, але є основа, на якій усе базується", - зазначив Юрій Горбунов у інтерв'ю для журналу Арт-Мозаїка, яке ви зможете прочитати у новому випуску вже з 13 січня.

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Ведучі Голосу країни-12 Катя Осадча та Юрій Горбунов / Пресслужба

На глядачів очікують неймовірні вокалісти з різних куточків України. Вуличні музиканти, зірка популярного серіаліті, професійний електрик з надпотужним голосом, колишній бек-вокаліст Святослава Вакарчука, кіборг, який захищав Донецький аеропорт у 2015 році, та навіть донька популярного українського композитора.

Нагадаємо, все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни – 10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця Голос.Діти-4 Ніно Басілая.

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