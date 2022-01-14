Юрій Горбунов розкрив подробиці зйомок шоу Голос країни-12: "Ми завжди на боці учасників"

Зіркові тренери та ведучі шоу шоу Голос країни-12 / Пресслужба

23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем’єра нового сезону вокального шоу Голос країни. На глядачів очікує перший етап шоу – сліпі прослуховування, до якого пройшли найсильніші вокалісти з усієї України.

Цьогоріч до тренерського складу увійшли Потап, DOFOREEVA, Оля Полякова та Святослав Вакарчук. Вже сьомий сезон поспіль Голос країни веде сімейна пара – Юрій Горбунов та Катерина Осадча. За словами Юрія Горбунова, успіх кожного сезону шоу у тому, що воно завжди актуальне, відповідає сучасним трендам та близьке до народу. Про це він розповів у інтерв’ю в новому номері журналу Арт Мозаїка, продаж якого доступний з 13 січня.

Обкладинка журналу Арт Мозаїка з Юрієм Горбуновим / Пресслужба

"Якщо зробити аналіз по всіх сезонах Голосу країни, то можна побачити, як мінялися тренди від хіп-хоп музики до поп. Дивуватимуть в цьому сезоні точно голоси учасників, тому що саме голос – це ДНК проєкту. Кожного разу частково змінюються тренери, декорації, актуальність самої музики, але є основа, на якій все створено, і це ДНК вже 12-й сезон дає показники", - розповів Горбунов.

Щодо рівня емоційності проєкту, то Горбунов зазначає – стрес-рум на Голосі країни, де працюють ведучі, бачив все: і сльози, і розчарування, і безмежну радість. Наголошує: ведучі завжди відстоюють інтереси учасників.

"Хотів сказати, що головне залишатись неупередженим, але ми завжди на боці учасників. Коли тренери не повертаються або критикують, ми звісно незадоволені. От зараз, знаходячись в стрес-румі на "сліпих прослуховуваннях", і потім на боях, нокаутах, стоячи поруч з нашими учасниками, ми завжди відстоюємо їхні інтереси. І це є дуже важливо як для учасників, так і для нас", - прокоментував ведучий.

Реклама

Дванадцятий сезон музичного проєкту пройде під слоганом "Так звучить твоя країна", адже на одній сцені зберуться таланти із різних куточків України, які живуть поруч із нами та мріють про велику сцену. Серед них – дипломований знавець старовинної музики Роман Меліш, який шість років навчався в швейцарському Базелі. Це музика дооперного співу та передбачає виконання в храмах зі спеціальною акустикою. Тому учасник майже 15 років не співав у мікрофон. Зараз учасник повернувся в Україну, щоб розвивати цей напрямок музики на Батьківщині.

Учасник сліпих прослуховувань шоу Голос країни - 12 Роман Меліш / Пресслужба

Також учасником сліпих прослуховувань став 16-річний тіктокер Євген Тесленко-Пономаренко. Через свій незвичний голос він часто був мішенню для булінгу та цькування одноліток. Це був важкий період для хлопця, але він ніколи не показував своїх реальних почуттів. Женя дуже не хотів бути у статусі жертви, тому нерідко вступав у бійки, зривав уроки та ще більше епатував своїм зовнішнім виглядом. Його ціль – довести, що кожний з нас є унікальною особистістю. Чи зможе він повернути крісла тренерів – ми дізнаємось вже згодом.

Учасник сліпих прослуховувань шоу Голос країни-12 Євген Тесленко-Пономаренко / Пресслужба

До Голосу країни-12 завітає далекобійниця, що співає. Ірина Перегрим у свої 27 років встигла попрацювати і офіціантом, і барменом, і навіть вивчилася на професійного візажиста. Її чоловік навчив кермувати і зацікавив автомобілями — настільки, що вона навіть асистувала йому в заміні запчастин та їздила за можливості з ним у рейси. Так учасниця стала далекобійницею, але бажання співати її не полишає навіть у кабіні водія. Тому під час дороги Ірина переспівує популярні пісні та викладає відео у мережу, які набирають мільйони переглядів. Співачка прийшла на Голос країни, щоб показати, як звучить наша країна.

Учасниця сліпих прослуховувань шоу Голос країни-12 Ірина Перегрим / Пресслужба

Нагадаємо, все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни–10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця Голос.Діти-4 Ніно Басілая.