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Світ навиворіт - новий сезон: стало відомо, до якої країни поїхав Дмитро Комаров

17 січня 2022, 11:53

У новому сезоні тревел-шоу на глядачів очікують нові випуски про Еквадор, а також про батьківщину найкращої кави в світі.

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Новий сезон проєкту Світ навиворіт - подробиці / Пресслужба

Незабаром на 1+1 стартує новий сезон авторського тревел-проєкту Дмитра Комарова Світ навиворіт.

Попри те, що на карті світу не залишилося білих плям, мандрівнику та журналісту все ще вдається знайти нехожі стежки та ненудні маршрути. Дмитро Комаров знову обрав напрямок, куди небагато туристів наважуються поїхати у відпустку.

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Новий сезон проєкту Світ навиворіт - подробиці / Пресслужба

У новому сезоні телеведучий завершить дослідження вивороту "бананової республіки" Еквадор, після чого на глядачів чекає подорож у нову країну. Нею стане Колумбія.

"Колумбія – одна з країн-лідерів із виробництва кави. Країна, де можна казково розбагатіти. Наприклад, саме тут видобувають 90% світового обсягу смарагдів та безліч дорогоцінних металів. Але багато українців чули і про зворотний бік медалі, який і створив країні неоднозначну репутацію – наркокартелях. Насамперед на слуху ім'я найвідомішого, найбагатшого та найвпливовішого наркобарона у світі – Пабло Ескобара з міста Медельїн. А яка ситуація у Колумбії сьогодні? Як і раніше, варто боятися жорстоких картелів чи все вже зовсім по-іншому?", - каже Дмитро Комаров.

Мандрівник зануриться в життя Колумбії, щоб показати зворотний, невідомий бік цієї країни, названий на честь самого Колумба. Він на власному досвіді з'ясує, чи так небезпечно в Колумбії, як про неї кажуть, і покаже ті місця, які більшість українців зможуть побачити лише по телевізору.

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Новий сезон проєкту Світ навиворіт - подробиці / Пресслужба

Команда проєкту зробить справжні відкриття та у найкращих традиціях Світу навиворіт познайомить з унікальними героями.

Попри пандемію, експедиції не зупиняються, команда практично безперервно перебуває за кордоном та готує ексклюзивні матеріали, які дуже скоро глядачі побачать на 1+1.

Дивіться нові випуски Світу навиворіт про Еквадор і Колумбію дуже скоро на 1+1.

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