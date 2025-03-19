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Рослини, які не можна садити поруч із фруктовими деревами - список

Віталій Кірсанов
19 березня 2025, 19:14
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Спільні посадки - це метод вирощування рослин поруч одна з одною для їхньої взаємної користі.
Рослини
7 рослин, які не слід вирощувати з фруктовими деревами / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "ХІТСАД ТВ"

Ви дізнаєтеся:

  • Список рослин, які не можна садити поруч із фруктовими деревами
  • Як правильно садити фруктові дерева

Незважаючи на те, що молодим фруктовим деревам може знадобитися кілька років, щоб дозріти і почати плодоносити, правильні умови вирощування допоможуть прискорити цей процес. Достатня кількість сонячного світла, добре дренований ґрунт, добрива і відповідна температура - все це важливо. Однак експерти рекомендують не забувати про "спільні посадки". Про те, які рослини не можна садити поруч із фруктовими деревами, пише Главред із посиланням на Martha Stewart.

Автор Youtube-каналу "ХІТСАД ТВ" також розповіла про правильне сусідство плодових рослин.

Спільні посадки - це метод вирощування рослин поруч одна з одною для їхньої взаємної користі. Деякі рослини відлякують шкідників, приваблюють запилювачів і пригнічують ріст бур'янів, сприяючи здоров'ю фруктових дерев. Однак є й такі, які краще тримати подалі.

Ялівець

Не саджайте ялівець поруч із фруктовими деревами, оскільки вони є переносниками так званої іржі яблуні.

"Спори цієї хвороби потрапляють на найближчі фруктові дерева, спричиняючи появу помаранчевих плям на плодах, роблячи їх непридатними для вживання", - каже експертка із садівництва Едрієнн Ретлінг.

Спори також вражають листя. Якщо заражене листя опаде і перезимує в ґрунті, хвороба проявиться знову наступного сезону.

Гарденія

Красиві й ароматні гарденії можуть постраждати, якщо поруч ростуть фруктові дерева.

"Деякі фрукти залишаються незібраними під час урожаю. Коли вони гниють, виділяється етанол. Квітки гарденії дуже чутливі до етанолу - вони миттєво буріють і опадають", - пояснює Ретлінг.

Волоський горіх

Волоський горіх рідко садять у домашніх садах - і на те, звісно ж, є вагомі причини. Річ у тім, що ці дерева виростають дуже великими, а їхнє коріння широко поширюється. Крім того, більшість частин волоського горіха виділяють токсини, шкідливі для плодових дерев, особливо для яблунь.

М'ята

М'ята - дуже інвазивна трава для вирощування, тому її краще вирощувати в контейнерах, а не в землі. Її коріння утворює густу масу, яка може затьмарити коріння плодових дерев.

Якщо посадити м'яту в ґрунт, вона швидко вийде з-під контролю і видалити її буде неймовірно важко.

Коренеплоди

Не саджайте коренеплоди, такі як картопля, морква і буряк, поруч із фруктовими деревами. Більші коренеплоди можуть витіснити коріння фруктових дерев, а також порушити ґрунт. Занадто сильне порушення ґрунту пригнічує ріст і дозрівання фруктових дерев, особливо яблунь або вишень.

Декоративні трави

Багато декоративних злаків мають глибоку кореневу систему, що робить їх конкурентами для фруктових дерев у боротьбі за воду і поживні речовини.

"Злаки приваблюють комах і дрібних тварин, які можуть дістатися до ваших плодів раніше, ніж ви їх зберете", - заявляє Деймон Абді з дослідницької станції при Університеті штату Луїзіана.

Якщо поруч із садом ростуть декоративні злаки, переконайтеся, що вони не становлять загрози для врожаю.

Газонна трава

Газонна трава, якщо росте впритул до фруктових дерев, теж конкурує з ними за вологу і поживні речовини.

Досвідчені садівники рекомендують залишати чисту, мульчовану зону. Адже органічна мульча (тріска, солома тощо) пригнічує бур'яни, зберігає вологість ґрунту і поступово збагачує його органічними речовинами. Головне, не вкладайте мульчу впритул до стовбура дерева - це може призвести до розвитку хвороб і погіршення його здоров'я.

Дивіться відео про правильне сусідство плодових рослин:

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