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Огірки будуть рости вдвічі швидше: чим підгодувати овочі для неймовірного врожаю

Юрій Берендій
9 травня 2024, 20:23
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Весною і на початку літа овочі активно ростуть і потребують більше поживних речовин для стимулювання росту. Главред з'ясував, як зробити дріжджове добриво.
Огірки будуть рости вдвічі швидше: чим підгодувати овочі для неймовірного врожаю
Чим підгодувати овочі весною - як зробити добриво з дріжджів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАн

Підгодовування овочів добривами весною та на початку літа є важливою для забезпечення їх здорового росту і розвитку. Про те як правильно зробити добриво з дріжджів та як підгодовувати ними овочі розповіла автор YouTube каналу "Сад і садівник" Валентина із Прикарпаття.

Чим корисне добриво із дріжджів

За її словами, дріжджі – це сам по собі чудовий продукт, який містить у собі безліч біологічно активних речовин. Це і амінокислоти, фітогормони, кальцій, азот, органічне залізо і багато інших поживних речовин. Дріжджі – це ефективне добриво, яке підживлює ґрунт.

Як діє добриво із дріжджів

Валентина вказує на те, що дріжджі – це гриб, який швидко росте.

"При бродінні він виділяє велику кількість азоту, виділяє бульбашки, а азот – вкрай необхідний молодим рослинам. Він сприяє активному росту рослин, укріплює їх кореневу систему. Дріжджі допомагають рослинам гарно засвоювати всі необхідні мікроелементи, які є в землі, і які потрібні рослині для гарного зросту", - додає вона.

Дивіться відео про те, як зробити добриво із дріжджів:

Як зробити добриво із дріжджів

Авторка YouTube каналу наголошує, що для того, щоб зробити добриво із дріжжів в домашніх умовах необхідно:

  • 50 г живих дріжджів або 5 г сухих;
  • 5 ч. л. цукру;
  • 5 л. води.

В якій пропорції змішувати концентрат добрива з водою

Валентина пояснює, що дріжджі потрібно розім'яти та висипати в каструлю, згодом додали цукор та залити це невеликою кількістю води, щоб краще перемішати.

"Цукор нам потрібний для того, аби прискорити бродіння наших дріжджів. Ще раз розмішуємо і ставимо в тепле місце, аби вони собі підходили. Води має бути тепленькою. Просто у теплій воді краще починають працювати дріжджі. Після того, як закінчився процес бродіння, ми наші дріжджі перелили у відро. І будемо готувати наш концентрат, який будемо розводити у процентному співвідношенні 1 до 5", - вказує садівниця.

У відео жінка розводить 2 літри отриманого концентрату на 10 літрів води для отримання розчину для підживлення огірків.

Коли потрібно підгодовувати овочі дріжджами

Всі рослини потребують періодичного підживлення. Наявність у ґрунті потрібної кількості поживних речовин – це запорука гарного росту, рясного цвітіння і плодоношення.

"Дріжджове підживлення використовують не більше трьох раз за сезон. Підживлення проводиться у вечір, у добре прогріту землю і у попередню политий ґрунт. Це забезпечить більш глибоке проникнення діючих речовин", - резюмує вона.

Що відомо про YouTube канал "Сад і Садівник"

YouTube канал "Сад і Садівник" - заснований у травні 2020 року блогеркою Валентиною із українського Прикарпаття. Жінка ділиться секретами догляду за рослинами та розповідає про ефективні методи збільшення урожаю.

Коли потрібно удобрювати огірки дріжджами

Авторка YouTube каналу "Життя в селі ??" Ірина вказує, що підживлення важливо робити перед початком цвітіння і формування зав'язі, адже воно допоможе оживити ґрунт, створити відмінні умови для життя і розмноження ґрунтових бактерій.

За її словами, підживлення дріжджами допоможе огіркам рости вдвічі швидше.

"Кущі ростимуть здоровими та міцними, коренева система, підживлена природним стимулятором розвивається швидко, стійкість хвороб у рослин підвищується, урожай збільшується", - вказує вона.

Як приготувати добриво із дріжджів і молока

Ірина наголошує, що для приготування добрива із дріжджів на молоці необхідно:

  • 1 пакетик сухих дріжджів (12 г) або живі дріжджі (24 г);
  • 1 столова ложка цукру;
  • 1 літр молока.

"Взагалі радимо не використовувати цю підкормку частіше, ніж 3 рази за сезон, адже зайва кількість добрив може привести до великої кількості зелені і зменшення плодоношення", - наголошує автор.

Крім того, вона наголошує, що перед внесенням такої підкормки потрібно обов'язково полити огірки чи будь-які інші овочі.

Дивіться відео про те, як приготувати добриво для огірків із дріжджів і молока:

"Взагалі бажано огірки поливати теплою водою. Після того, як ми полили огірки водою, готуємо наш розчин для підживлення. Беремо 10 літрів теплої води і розбавляємо це все добре помішуючи. Поливаємо з розрахунку на 1 кущ, приблизно пів літра води", - радить Ірина.

Також вона додає, що таку підкормку можна завершити посипавши огірки попелом, адже попіл містить багато калію, що дуже потрібно під час утворені квіток та майбутніх плодів рослини.

"Важливо, щоб попіл був сухим, адже коли він постоїть під дощем, користі з нього не буде", - резюмує вона.

Що відомо про YouTube канал "Життя в селі ??"

YouTube канал "Життя в селі ??" - створений у січні 2022 року блогеркою Іриною. В описі щодо діяльності каналу і його тематичної спрямованості вона зазначає, що він створений для демонстрації способу життя українців в селі. Крім того, авторка відео часто ділиться порадами щодо приготування їжі, догляду за свійськими тваринами, обробки городу та саду для збільшення урожаю.

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город добрива огірки
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