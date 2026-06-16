Фітофтора зникне за допомогою копійчаному засобу: чим обприскати помідори

Простий рецепт домашнього спрею проти фітофтори.

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Рецепт домашнього спрею проти фітофтори / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чи лікує сода фітофтороз

Як часто застосовувати спрей

Коли найкраще обробляти рослини

Натуральний спрей із харчової соди, рослинної олії та калієвого мила допомагає захистити помідори від фітофтори. Найкраще він працює як профілактичний засіб, особливо у вологу погоду та після сильних дощів.

Главред дізнався, чим обприскати помідори від фітофтори.

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Що таке фітофтора

Фітофтора є однією з найнебезпечніших хвороб томатів. Вона швидко поширюється у вологих умовах, після дощів та при різких перепадах температур.

Перші ознаки з’являються на листках у вигляді коричневих або сіро-зелених плям, які швидко збільшуються. Згодом хвороба вражає стебла та плоди, що може призвести до загибелі рослини.

Чому харчова сода використовується у спреях

Харчова сода не є фунгіцидом, але змінює середовище на поверхні листя, ускладнюючи розвиток спор, пише Wprost. Калієве мило допомагає рідині краще триматися на листі, а олія забезпечує рівномірне покриття. Такий розчин підходить лише як профілактика.

Чому жовтіє листя помідорів / Інфографіка: Главред

Як приготувати домашній спрей

Для приготування потрібні:

1 л води;

1 ч. л. харчової соди;

1 ч. л. рослинної олії;

кілька крапель калієвого мила.

Усі інгредієнти потрібно ретельно змішати та використовувати одразу після приготування. Перед повним обробленням варто протестувати на кількох листках.

Дивіться відео про те, чим обробити томати від фітофтори:

Коли і як правильно обприскувати

Найкращий ефект спрей дає при профілактичному використанні, ще до появи симптомів хвороби. Оптимальні умови для обробки:

після кількох днів дощів;

при тривалій високій вологості повітря;

після ранкової роси, яка довго не висихає;

у регіонах, де вже зафіксовано перші випадки фітофторозу.

Обприскування проводять у ранкові або вечірні години, коли немає прямого сонця. Важливо рівномірно покривати як верхню, так і нижню частини листя, адже саме там найчастіше починається розвиток інфекції.

За підвищеного ризику обробку повторюють кожні 7-10 днів, а також після сильних дощів, коли захисний шар змивається.

Найкращі сусіди по грядці для помідорів / Інфографіка: Главред

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Про джерело - Wprost Wprost — це польське щотижневе видання, яке висвітлює широкий спектр тем: політику, економіку, культуру, здоров’я, науку та інші суспільно важливі питання. Видання засноване у 1982 році та є одним із найвідоміших тижневиків у Польщі. Офіційний сайт також публікує статті онлайн, зокрема, у розділі про здоров’я, харчування та безпеку їжі.

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