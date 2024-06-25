Експерти визначили найкращий час доби для поливу рослин, щоб не погубити їх

Полив рослин "невчасно" - одна з "найгірших помилок", які садівник може зробити в спекотну погоду.

https://glavred.net/sad-ogorod/eksperty-opredelili-luchshee-vremya-sutok-dlya-poliva-rasteniy-chtoby-ne-pogubit-ih-10575809.html Посилання скопійоване

Коли поливати город / Колаж Главред, фото: pixabay.com

За садом чи городом важливо доглядати цілий рік, але коли мова заходить про літні місяці, слід звернути увагу на кілька специфічних речей, одна з яких - полив.

За словами експертів з рослин з Phostrogen, кожна рослина на 80 відсотків складається з води, а єдиним засобом її отримання є коріння, тому правильний полив вкрай важливий, пише express.

У спекотну погоду рослини й овочі відчувають сильну спрагу, і залежно від місця розташування їм може знадобитися полив двічі на день.

відео дня

Ведучий і експерт QVC із садівництва Марк Лейн розповів, що полив рослин "невчасно" - одна з "найгірших помилок", які садівник може зробити в спекотну погоду.

Що потрібно знати про Express.co.uk Express.co.uk - британський таблоїд, що є цифровим підрозділом Daily Express і Sunday Express - одного з найвідоміших і найнадійніших британських новинних брендів. З 1900 року Express надає мільйонам читачів поінформоване висвітлення найважливіших світових подій як у друкованому вигляді, так і в режимі онлайн. Як кажуть у виданні, вони щодня намагаються надати читачам найкращу журналістику, інформувати та розважати.

То коли краще поливати город? Експерти з рослин із компанії Phostrogen сказали: "Навесні та восени поливайте рано вранці, але влітку краще почекати до вечора, оскільки полив на повному сонці може призвести до опіків рослин".

Чим вивести плями від літніх ягід / Інфографіка: Главред

Під час поливу ввечері менша ймовірність випаровування, а отже, рослина отримає всю належну їй воду.

Однак Марк стверджує, що "найкращий час" для поливу рослин - "ранній ранок, коли температура зовнішнього повітря прохолодніша, між 5 і 9 годинами ранку".

Що стосується того, чому він пропонує поливати рослини рано вранці, Марк сказав, що це "призведе до менших втрат води на випаровування" в міру того, як день нагріватиметься.

Час доби має значення, як і об'єм води, і, незважаючи на те, що рослини в спеку відчувають спрагу, у спекотну пору року краще менше, ніж більше.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред