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Дієтолог пояснила, як зробити корисний для тіла бутерброд

28 січня 2022, 20:28

За словами дієтолога Нурії Діанової, перекус, за стандартом харчування, повинен включати в себе вдвічі більше овочів, ніж хліба з м'ясом, ковбасою або сиром.

Бутерброд
Дієтолог пояснила, як зробити корисний для тіла бутерброд / УНІАН

Бутерброди або сендвічі зазвичай вважаються шкідливою їжею, але їх легко модифікувати і перетворити на корисні. Як це зробити. Про це в інтерв'ю Радіо Sputnik розповіла відомий лікар-дієтолог і гастроентеролог Нурія Діанова.

Вона каже, що люди зазвичай ставляться до бутербродів і сендвічів як до апетитного і досить щільного перекусу. Але, в той же самий час, більшість з них впевнені, що корисною подібну їжу точно не назвеш, каже Діанова. За її словами, це помилкове уявлення. Якщо ж доповнювати бутерброди овочами, вони цілком можуть стати частиною здорового раціону.

"Сенс в тому, що в звичайному бутерброді не вистачає клітковини. Важливо додавати до нього овочевий салат або просто пару огірків або помідорів. Головне розуміти: щоб зробити бутерброд реально корисним, треба до умовних 100 грамів бутерброда додавати ще 100 грамів овочів або фруктів, а краще — 200 грамів", — сказала Діанова.

За словами дієтолога, перекус повинен включати в себе вдвічі більше овочів, ніж хліба з м'ясом, ковбасою або сиром, і тоді він буде корисним, пояснила вона.

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Нагадаємо, раніше дієтолог Ольга Кобоєва розповіла, що сама бюджетна каша – перловка - має безліч корисних властивостей, її можна їсти всім без винятку.

Перлова каша, за словами спеціалістки, може продовжити молодість, її навіть називають "кашею краси".

viber
здоров'я бутерброди організм
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