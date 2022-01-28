Дієтолог пояснила, як зробити корисний для тіла бутерброд / УНІАН

Бутерброди або сендвічі зазвичай вважаються шкідливою їжею, але їх легко модифікувати і перетворити на корисні. Як це зробити. Про це в інтерв'ю Радіо Sputnik розповіла відомий лікар-дієтолог і гастроентеролог Нурія Діанова.

Вона каже, що люди зазвичай ставляться до бутербродів і сендвічів як до апетитного і досить щільного перекусу. Але, в той же самий час, більшість з них впевнені, що корисною подібну їжу точно не назвеш, каже Діанова. За її словами, це помилкове уявлення. Якщо ж доповнювати бутерброди овочами, вони цілком можуть стати частиною здорового раціону.

"Сенс в тому, що в звичайному бутерброді не вистачає клітковини. Важливо додавати до нього овочевий салат або просто пару огірків або помідорів. Головне розуміти: щоб зробити бутерброд реально корисним, треба до умовних 100 грамів бутерброда додавати ще 100 грамів овочів або фруктів, а краще — 200 грамів", — сказала Діанова.

За словами дієтолога, перекус повинен включати в себе вдвічі більше овочів, ніж хліба з м'ясом, ковбасою або сиром, і тоді він буде корисним, пояснила вона.

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