Приносять щастя і достаток: які продукти залучають гроші та благополуччя

Найпотужнішим фінансовим оберегом в будинку є горіх ліщина.
Будь-який продукт у вашому домі несе в собі енергію. Фахівці кажуть, що їжа має неймовірну силу, яка здатна принести удачу і достаток.
Є кілька продуктів, які допомагають людині стати витривалішими та побороти хвороби.
Такі продукти здатні залучати багатство і удачу.
Які продукти залучають гроші, і що потрібно їсти обов'язково:
- Овочі - горох, квасоля, капуста, морква.
- Горіхи - мигдаль, бразильський горіх, волоський, ліщина, родзинки.
- Фрукти - мандарини, виноград.
- Крупи - рис, гречка.
Щоб багатство було у вашому будинку, потрібно тримати різні прянощі і приправи.
Готувати всі продукти потрібно з мрією і вірою в краще, тільки тоді сила і міць фінансового благополуччя буде забезпечена.
Достаток в будинку буде завжди, якщо виростити в горщику м'яту. Вона здатна вберегти від збитків та зберегти заощадження.
Найпотужнішим фінансовим оберегом в будинку є горіх ліщина. Такі горішки повинні носити з собою завжди, в сумці, кишені, або гаманці.
У будинку на видному місці в невеликій тарілці поставте волоські горіхи. Це спосіб залучити удачу, достаток, гроші і благополуччя. Такі горіхи будуть символом добра.
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