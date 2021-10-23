Привернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонця

Що не можна робити в будинку після заходу сонця / pixabay

Увечері або після заходу сонця існує багато прикмет в які вірили наші предки. Багато хто знає, що ввечері не можна виносити сміття, рахувати і позичати гроші, а також дивитися в дзеркало.

Дізнайтеся три важливі прикмети та, що не варто робити після заходу сонця.

Не можна ввечері і після заходу сонця сперечатися і конфліктувати. Як кажуть експерти, можна залучити неприємності і проблеми зі сном. Якщо пізно ввечері трапився конфлікт, його потрібно негайно вирішити.

Не можна пізно увечері стригти волосся, фарбуватися і робити зачіски після настання темряви. Фахівці кажуть, що можна накликати біду і втратити здоров'я.

Не можна на кухні господиням залишати брудний посуд і гострі предмети - ножі, виделки, штопор. Вважається, що домовик може поранитися, розлютитися і мстити господарям. А ще не можна міняти лампочку пізно ввечері. Можна залучити біду в будинок.

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