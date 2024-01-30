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Зеленський заявив про одне з головних завдань для України на 2024 рік

Андрій Ганчук
30 січня 2024, 00:34
Президент Володимир Зеленський провів нараду, під час якої військові та розвідка доповіли главі держави про поточну ситуацію в країні та на фронті.
Зеленський, дрон
Чим успішніші наші дрони, тим більше життів військових ми збережемо - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook В. Зеленський, АрміяInform

Одне з головних завдань України у 2024 році - випередити агресора Росію в роботі з дронами. Чим успішніші українські дрони, тим більше життів воїнів збереже держава. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення в понеділок, 29 січня, він розповів про те, що провів селектор із доповідями з усіх напрямків роботи держави.

"Військові - щодо ситуації на фронті, по кожному напрямку інтенсивних боїв. Розвідка - поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які отримують для України актуальну спеціальну інформацію", - сказав президент.

відео дня

Крім того, він додав, що одним із головних завдань 2024 року стане випередження РФ у роботі з дронами. Окрема розмова була присвячена саме дронам.

"Зрозуміло, що це одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо", - наголосив Володимир Зеленський.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна здатна виробити 1 мільйон дронів на потреби армії. За його словами, ринок розігнався і може робити більше, ніж на те закладено коштів.

Крім того, Україна запустила виробництво аналога дрона Shahed-136. На місяць уже випускаються десятки таких безпілотників.

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Володимир Зеленський дрони війна Росії та України
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